Las Fontainebleau płonął od minionego weekendu. Pożar jest tam opanowany, ale nadal nie jest wygaszony. Jak dotąd strawił 2 050 hektarów.

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Walka z ogniem w lesie Fontainebleau jeszcze się nie zakończyła

– Nie doświadczyliśmy czegoś takiego od czasu zakończenia II wojny światowej – mówił Macron, odnosząc się do licznych przypadków pożarów we Francji.

Macron zapowiedział, że miasto Fontainebleau wraz z dwiema instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi, odpowiednio, za: ochronę zabytków oraz lasów uruchomi zbiórkę pieniędzy na rzecz lasu Fontainebleau.

Ze swej strony służby obrony cywilnej poinformowały, że w całym kraju liczba pożarów od początku roku sięgnęła niemal 11 tysięcy. Objęły one łącznie 35 tys. hektarów terenu.

W Fontainebleau wciąż trwa dogaszanie pożaru. 120 żołnierzy wojsk inżynieryjnych pomaga strażakom w przygotowaniu terenu i infrastruktury. Ze względu na obecność torfu i piaszczyste podłoże konieczne jest zapobieganie ponownemu pojawieniu się ognia. Strażacy m.in. muszą łopatami przekopywać grunt.

Las Fontainebleau, leżący około 60 km na południowy wschód od Paryża, to miejsce historyczne. Kiedyś był terenem polowań francuskich królów, później upodobali go sobie malarze impresjoniści. Masyw leśny, odległy o niespełna godzinę jazdy pociągiem od Paryża, jest miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców stolicy. To również teren o wyjątkowej bioróżnorodności – był to pierwszy na świecie chroniony obszar przyrodniczy.

Susza i fala upałów we Francji. Temperatury nadal dochodzą do 40 stopni Celsjusza

15 lipca po raz pierwszy od kilku dni żaden departament we Francji nie był już objęty czerwonym, najwyższym alertem pogodowym z powodu upałów. Natomiast alert pomarańczowy, o jeden stopień niższy, obowiązuje w 69 z 96 departamentów we Francji kontynentalnej.

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Ministra ds. transformacji ekologicznej Monique Barbut ostrzegła, że w kraju panuje wyjątkowa i „bardzo niepokojąca” susza. W 43 departamentach (całych bądź ich części) zarządzono ograniczenie użycia wody tylko do priorytetowych celów.

Fala upałów – trzecia we Francji w ostatnich miesiącach – cofa się, jednak temperatury na południu i południowym wschodzie wciąż mogą sięgnąć od 34 do 38 stopni Celsjusza, a miejscami nawet do 40 stopni.

Ministra sportu Marina Ferrari poinformowała, że od 19 czerwca utonęły w kraju 142 osoby. W większości do tych tragedii doszło w miejscach niestrzeżonych lub wręcz w miejscach, gdzie kąpiel jest zabroniona. Ferrari zwróciła uwagę, że liczba utonięć jest wyższa o 20 proc. niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.