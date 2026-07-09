Pierwotna informacja, która pochodziła z Niemiec i mówiła o magnitudzie 5,5, nie znalazła potwierdzenia. Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne doprecyzowało później informację o sile wstrząsów, podając magnitudę 1,8.

Reklama Reklama

Trzęsienie ziemi z epicentrum między Pilznem a Příbramem

Pierwsze doniesienia mówiły o tym, że trzęsienie ziemi z epicentrum między Pilznem a Příbramem miało miejsce na głębokości ok. 9 km.

– Jego siłę i dokładną lokalizację naukowcy dopiero ocenią i ustalą na podstawie precyzyjnych pomiarów – zaznaczył dyrektor Instytutu Geofizycznego Akademii Nauk Aleš Špičák.

– Gdyby wstrząs w czwartek miał rzeczywiście siłę 5,5 stopnia, byłby 30 razy silniejszy niż najsilniejsze dotychczas zarejestrowane trzęsienie ziemi w Czechach (...). Takie trzęsienie ziemi jest w Europie absolutnie niespotykane, nasze terytorium czegoś takiego nie doświadczyło od początku czwartorzędu. Takie wstrząsy byłyby odczuwalne w Pradze i w całych Czechach – tłumaczył.

Eksperci nie potwierdzili silnego trzęsienia ziemi w Czechach

Według eksperta najsilniejsze dotychczas trzęsienie ziemi zarejestrowane w Czechach miało miejsce w grudniu 1985 r. Doszło do niego w pobliżu miejscowości Nový Kostel w regionie Chebu na zachodzie Czech, osiągając siłę 4,6 stopnia.

„W tej chwili nie możemy potwierdzić trzęsienia ziemi o takiej sile. Był to sygnał oceniony automatycznie. Być może doszło do błędu w którejś ze stacji pomiarowej lub czegoś innego” – odpowiedział na pytanie agencji CTK rzecznik niemieckiego GFZ Josef Zens. Następnie eksperci GFZ zweryfikowali zgłoszenie i ręcznie skorygowali siłę trzęsienia do magnitudy 1,8.