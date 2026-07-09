W położonym w Azji Środkowej Tadżykistanie wróżbici i czarownicy są ścigani przez prawo.

Kary za uprawianie czarów

Odpowiedzialność administracyjną za uprawianie czarów wprowadzono w kraju w 2008 roku. Za wróżenie i uprawianie magii grozi grzywna do równowartości ok. 840 USD lub areszt na okres do 15 dni.

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W przypadku recydywy grozi już odpowiedzialność karna. Zgodnie z przepisami można zostać ukaranym grzywną do 16 tys. USD oraz powędrować za kraty na czas do dwóch lat.

Rejestr wróżbitów, czarowników i tzw. wędrownych mułłów

W lutym MSW w Duszanbe poinformowało, że prowadzi rejestr wróżbitów, czarowników i tzw. wędrownych mułłów, ponieważ „nakłaniają obywateli do terroryzmu”. Jak dotąd do bazy danych wpisano ok. 5 tys. osób.

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Kim są talibowie?

Określenie „wędrowni mułłowie” odnosi się do osób prowadzących nieformalną działalność religijną i uzdrowicielską, często bez wykształcenia teologicznego i oficjalnego statusu duchownego. Według władz część z nich oferuje rytuały, egzorcyzmy i usługi leczenia tradycyjnego, ale też niekiedy szerzy poglądy ekstremistyczne.

Rząd zapewnił przy tym, że rejestr ma służyć do monitorowania osób zajmujących się nielegalną działalnością, a nie prowadzić do jej legalizacji.