Poprzedni rekord temperatury w wartościach bezwzględnych padł w 2024 r. i był o pół stopnia niższy. W Hiszpanii trwa druga fala upałów tego lata.

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Upały w Katalonii. W nocy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza

40,7 stopnia Celsjusza odnotowało w Barcelonie 8 lipca po południu Obserwatorium Fabra, które dokonuje pomiarów w mieście od ponad 100 lat. Poprzedni rekord padł 30 lipca 2024 r., kiedy zanotowano równe 40 st. Celsjusza.

W całej Katalonii padł również rekord, jeśli chodzi o najcieplejszą noc od początku prowadzenia pomiarów. W Portbou-Coll dels Belitres w nocy odnotowano minimalną temperaturę 31,9 stopnia Celsjusza.

Według cytowanych przez „La Vanguardię” meteorologów, w Barcelonie, mieście popularnym wśród turystów, bliskość morza zazwyczaj łagodzi upały.

Druga fala upałów w Hiszpanii. Czerwony alert w Katalonii do niedzieli

W Hiszpanii trwa druga fala upałów tego lata, z temperaturami przekraczającymi 40 stopni Celsjusza. Na początku tygodnia w Katalonii ogłoszono czerwony alert pogodowy. W regionie strażacy walczą też z kilkoma poważnymi pożarami.

Państwowa służba meteorologiczna AEMET utrzymuje ostrzeżenie przed falą upałów do niedzieli.