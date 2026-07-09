– Nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji. Wiele będzie zależało od Grenlandii i od tego, czy zawrzemy bardzo dobrą umowę w sprawie Grenlandii. Jeśli nie, być może tak zrobię – oświadczył Trump, odpowiadając na pytanie o wycofanie amerykańskich żołnierzy z Europy.

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W czasie szczytu Trump poruszył ponownie temat znaczenia Grenlandii dla bezpieczeństwa USA. Mówił, że Dania „nie potrzebuje Grenlandii” i przekonywał, że Stany Zjednoczone nie powinny były oddawać wyspy po II wojnie światowej władzom Danii (w rzeczywistości USA nie kontrolowały Grenlandii w czasie II wojny światowej, a jedynie – na mocy umowy z duńskim rządem – zapewniały jej bezpieczeństwo w zamian za stworzenie tam swoich instalacji wojskowych).

Z kolei sekretarz generalny NATO Mark Rutte przypomniał o porozumieniu ws. Grenlandii, które zawarł z Trumpem na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. – Pan i ja porozumieliśmy się w Davos. Zapewnię, że to porozumienie zostanie krok po kroku wdrożone – mówił, zwracając się do prezydenta USA.

Grenlandia Foto: PAP

Sekretarz generalny NATO przypomniał w ten sposób o porozumieniu ramowym ws. bezpieczeństwa Arktyki. Porozumienie, jak mówił w styczniu 2026 roku Rutte, ma wymagać od sojuszników USA zwiększenia środków bezpieczeństwa w Arktyce, by odpowiedzieć na obawy Stanów Zjednoczonych dotyczących rosnących wpływów Rosji i Chin w regionie. Szczegóły porozumienia nadal są przedmiotem negocjacji.

Donald Trump mówi, że teraz Europejczycy chcą pomagać USA w Iranie

Prezydent USA dodał, że „wiele zależy też od Iranu” i stwierdził, iż kraje europejskie chcą pomóc USA. – Jest trochę za późno, ponieważ zasadniczo nie zostało już tak wiele walczenia, ale częściowo (decyzja) będzie zależeć od Iranu – mówił o kwestii obecności wojsk USA w Europie w rozmowie z mediami na pokładzie Air Force One.

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– Kiedy mieli szansę i możliwość pomóc, zdecydowali się tego nie robić. Ale trochę o tym zapominamy. Teraz chcą pomóc, wszyscy chcą tam pojechać i bardzo chcą pomóc, ale tak naprawdę nie potrzebujemy pomocy. To są drobne rzeczy – dodał Trump.

Prezydent USA ocenił też, że sojusznicy z NATO zrobili postępy. – Poszli na pewne ustępstwa i myślę, że NATO również poczyniło postępy – oznajmił.

Donald Trump najpierw chciał zrywać relacje handlowe z Hiszpanią, teraz ją chwali

Nieoczekiwanie Trump pochwalił Hiszpanię, która – jak stwierdził – „całkowicie zmieniła swoje stanowisko” i „była dziś bardzo hojna”. W czasie samego szczytu po raz kolejny ostro zaatakował hiszpańskie władze; polecił sekretarzowi finansów Scottowi Bessentowi, by wstrzymał wszelką wymianę handlową z Madrytem. Podobne groźby, w tym sugestie wyrzucenia Hiszpanii z NATO i nałożenia ceł na hiszpańskie towary, padały już w przeszłości z ust amerykańskiego prezydenta.

– Na tym szczycie panowała wielka jedność. NATO było naprawdę niesamowite. Było w tym coś bardzo dobrego – podsumował przebieg szczytu Trump.

Prezydent USA mówił też, że jego kraj zawarł wiele umów handlowych z Turcją. Pochwalił przywódcę tego kraju Recepa Tayyipa Erdoğana, a także liderów Ukrainy i Syrii, Wołodymyra Zełenskiego i Ahmeda al-Szarę.