W związku z pożarem kilka miejscowości zostało objętych kwarantanną. Ogień szaleje na terenach, które są bardzo popularne wśród turystów.

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Pożar w Katalonii może strawić ponad 10 tysięcy hektarów

Po pojawieniu się ognia pożar zaczął rozprzestrzeniać się szybko ze względu na wiatr. Doszło do utworzenia się gęstej chmury dymu, w związku z czym ewakuowano 150 osób, w tym 70 dzieci, przebywających tam na letnim obozie. Z miejscowości objętych kwarantanną nie można wyjeżdżać, nie można też do nich pojechać.

Z pożarem walczy ponad 200 strażaków, w tym 11 jednostek lotniczych, które zrzucają wodę na palące się zalesione tereny. Pożar objął jak dotąd ok. 2,3 tys. hektarów, docierając do chronionego obszaru przyrodniczego Les Gavarres.

Płomienie, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany, mogą objąć nawet ponad 10 tys. hektarów – poinformował publiczny nadawca RTVE. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru – zauważył kataloński dziennik „La Vanguardia”.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez potwierdził na portalu X wysłanie specjalnej jednostki wojskowej UME ds. kryzysowych do gaszenia pożaru. Z kolei katalońska policja Mossos d’Esquadra zatrzymała mężczyznę podejrzanego o spowodowanie pożaru.

2025 roku najgorszy pod względem pożarów w Hiszpanii od 30 lat

Państwowa agencja meteorologiczna AEMET ostrzegła 3 lipca, że od niedzieli Hiszpania będzie zmagać się z drugą falą upałów w tym roku, wzrośnie też zagrożenie pożarami. W 2025 r. największe pożary miały miejsce w sierpniu. Żywioł w największym stopniu doświadczył wspólnot autonomicznych Kastylia i Leon, Galicja i Estremadura. W wyniku pożarów zginęło wówczas kilka osób, a kilkadziesiąt tysięcy trzeba było ewakuować.

Według opublikowanych na początku roku danych Ministerstwa Transformacji Ekologicznej rok 2025 był najgorszy pod względem pożarów od 30 lat. W całej Hiszpanii żywioł strawił prawie 355 tys. hektarów terenów.

Według MSW Hiszpanii w tym roku odnotowano już ponad 8 tys. pożarów, w których osiem osób straciło życie, a 86 zostało rannych.