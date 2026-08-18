Bon turystyczny: 300 zł dodatku do wypoczynku na Warmii i Mazurach

Jak poinformowała Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, z czeku będą mogli skorzystać pełnoletni Polacy, w tym seniorzy powyżej 60. roku życia oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny.

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Czek będzie miał formę elektronicznego kodu, przypisanego do uczestnika. Będzie można go wykorzystać na jedną rezerwację, obejmującą co najmniej dwa noclegi, w jednym z obiektów noclegowych uczestniczących w programie, wyłącznie w okresie obowiązywania tury wskazanej na czeku.

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Lista obiektów uczestniczących w programie będzie dostępna w połowie września.

Program „Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny” jest możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całkowita wartość zadania to 4 mln 28 tys. zł, w tym dotacja w wysokości 1,5 mln zł.

Minister Sportu i Turystyki dokonał rozstrzygnięcia Programu Czek Turystyczny, przyznając dofinansowanie w wysokości 6 mln zł dla 4 złożonych ofert. Program ma pomóc odbudować potencjał turystyczny obszarów przygranicznych i regionów, które odnotowały spadek liczby turystów i ograniczenie inwestycji oraz pogorszenie wizerunku w związku z sytuacją geopolityczną. Chodzi o województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie. Jednocześnie ma promować te miejsca jako bezpieczne i atrakcyjne kierunki podróży w Polsce.

Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na dofinansowanie pobytów turystycznych, a także na działania promujące regiony objęte wsparciem oraz obsługę systemu programu.