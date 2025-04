Wstępne zapowiedzi o możliwym wdrożeniu bonu pojawiły się już w lutym. Obecnie znane są zarówno ramy czasowe projektu, jak i kwoty oraz warunki dofinansowania. Za organizację programu odpowiada Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, a projekt finansuje samorząd województwa podlaskiego.

Podlaski Bon Turystyczny. Kiedy startuje program?

Uruchomienie projektu planowano wstępnie jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu wakacyjnego. Obecnie znane są już terminy dla właścicieli obiektów noclegowych, którzy chcą wziąć udział w programie, oraz dla zainteresowanych turystów. Właściciele obiektów noclegowych (hoteli, hosteli, pensjonatów) mogą zgłaszać się do programu do 11 kwietnia 2025 r. – nabór zgłoszeń obiektów otwarto 24 marca. Proces generowania bonów turystycznych zostanie z kolei uruchomiony 20 kwietnia 2025 r. i potrwa do 31 maja. W tym czasie będzie można otrzymać bony na noclegi realizowane na terenie województwa podlaskiego w kwietniu i maju tego roku. Od 1 czerwca do 31 grudnia 2025 będzie można generować bony na wyjazdy w kolejnych miesiącach (czerwiec-grudzień).

Jakie są warunki otrzymania bonu turystycznego?

Zgodnie z regulaminem programu o Podlaski Bon Turystyczny mogą wnioskować osoby dorosłe, które mieszkają w Polsce poza województwem podlaskim. Warunkiem otrzymania bonu jest złożenie wniosku za pośrednictwem strony internetowej programu. Kolejny warunek to rezerwacja co najmniej 2 noclegów w obiekcie, który bierze udział w programie. Warto pamiętać, że o przyznaniu bonu decyduje kolejność zgłoszenia. Dofinansowanie jest przyznawane aż do wyczerpania puli środków na dany miesiąc.

Trzy poziomy dofinansowania. Kwoty i warunki

Bon ma formę dofinansowania do min. 2 noclegów w obiekcie, który został zarejestrowany w programie. Co istotne, jeden bon może być wykorzystany tylko na jedną rezerwację. Kwota dofinansowania jest powiązana z określoną kategorią obiektu, w której turysta rezerwuje nocleg: