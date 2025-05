Strzały w Mielniku. Zakończona obserwacja psychiatryczna wojskowego. Co z drugim żołnierzem

Daniel H. wstąpił do wojska pod koniec 2023 r. W grudniu 2023 r. Wojskowe Centrum Rekrutacyjne wydało mu orzeczenie stwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do pełnienia służby wojskowej. W lutym i marcu odbył szkolenie podstawowe w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, a potem uczestniczył w szkoleniu specjalistycznym. Przeszedł badania psychologiczne otrzymał także dopuszczenie do wyjazdu na granicę. Przed skierowaniem w to miejsce zaliczył szkolenie i egzamin z przepisów bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności karnej dotyczącej posługiwania się bronią, a także z technik interwencji organizowanego przez Oddział Prewencji Policji w Rzeszowie, szkolenie ogniowe oraz z użycia broni gładkolufowej organizowane przez Straż Więzienną. Nie był wcześniej karany dyscyplinarnie.