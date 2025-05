Wskazuje, że miał bliskie relacje z żołnierzami innych armii, którzy posiadali takie obywatelstwa. – Korespondowałem z żołnierzem, który miał podwójne obywatelstwo, inteligentny, wykształcony w USA, z amerykańskim paszportem oraz polskim obywatelstwem. Ale wtedy komenda uzupełnień go skreśliła, bo stwierdzili, że skoro jest w połowie Amerykaninem, nie może służyć w polskiej armii. Było to absurdalne. Brał potem udział w misji w Iraku, w Afganistanie, w szkoleniach i naprawdę świetnie sobie dawał radę – wspomina generał Polko.

Z kolei w czasie misji w Kosowie współpracował z tłumaczem, który miał podwójne, amerykańskie i albańskie, obywatelstwo. W czasie misji na Bałkanach zaś – z żołnierzami francuskimi, którzy urodzili się w różnych koloniach tego państwa. – Oni nawet nie mieszkali na terenie Francji, tylko w dawnych terytoriach podległych – dodaje były dowódca wojsk specjalnych.

Jego zdaniem minimum, które powinien spełniać kandydat do wojska, to posiadanie obywatelstwa polskiego. – Skoro w reprezentacji hokeja nie może wystartować zawodnik, który nie ma polskiego obywatelstwa, to tym bardziej w armii, bo jak ma składać przysięgę żołnierz, jeżeli nie jest obywatelem Rzeczypospolitej? – pyta Roman Polko. – Najemników nie potrzebujemy – dodaje.

W jakich krajach w wojsku mogą służyć cudzoziemcy?

Ale niektóre kraje NATO otwierają się na cudzoziemców. Od lat znany jest przykład USA, gdy służba wojskowa może przyspieszyć zdobycie obywatelska tego kraju – w tamtejszej armii służy wielu Polaków i do takiego przypadku nawiązał też gen. Polko. Brytyjczycy zaś otworzyli armię na osoby pochodzące z wybranych krajów Wspólnoty Brytyjskiej. Przed 2018 rokiem obywatele 16 krajów należących do Commonwealth, zanim mogli wstąpić do armii, musieli przynajmniej przez pięć lat mieszkać na Wyspach. Braki kadrowe wymusiły liberalizację przepisów. Teraz pochodzący np. z Indii, Kenii czy Sri Lanki nie muszą już spełniać tego warunku.

Zapytaliśmy MON, czy trwają prace związane z możliwością zatrudnienia cudzoziemców w Siłach Zbrojnych. Resort, na czele którego stoi Władysław Kosiniak-Kamysz, uchylił się jednak od odpowiedzi.