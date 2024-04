Bundeswehra dla obcokrajowców

Szef ministerstwa obrony RFN Boris Pistorius zapowiedział, że niebawem zaproponuje koncepcję obowiązkowej służby wojskowej. Polityk SPD przyznał też, że jest zwolennikiem otwarcia szeregów Bundeswehry dla żołnierzy bez niemieckiego paszportu. To miałoby przyspieszyć im możliwość zdobycie niemieckiego obywatelstwa. Pomysł nie jest nowy. Po raz pierwszy pojawił się w 2010 roku, gdy niemiecka komisja ekspertów zaproponowała, aby do Bundeswehry przyjmować także cudzoziemców. W 2016 roku otwarcie niemieckiej armii na obywateli innych państw UE zostało zapisane w Białej Księdze Polityki Bezpieczeństwa. Głośniej o sprawie zaczęto mówić, gdy pod koniec 2018 roku „Der Spiegel” napisał, że sztabowcy Bundeswehry rozważają rekrutację Polaków, Włochów i Rumunów, którzy od kilku lat mieszkają w Niemczech, są w wieku poborowym i posługują się językiem niemieckim. To właśnie mogłoby rozwiązać braki kadrowe Bundeswehry. Założenie jest takie, że do 2025 roku powinna ona liczyć ponad 200 tys. osób, a żołnierze o nieniemieckich korzeniach mogliby obsadzić etaty w wojskach cybernetycznych oraz w służbie medycznej.

Cudzoziemcy w armiach NATO

Inne kraje NATO otworzyły się już na cudzoziemców. Służba wojskowa w amerykańskiej armii może przyspieszyć zdobycie obywatelstwa tego kraju – w tamtejszej armii służy wielu Polaków (jest wśród nich np. syn szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego). Z kolei Finlandia wprowadziła służbę wojskową dla swoich obywateli mieszkających poza granicami kraju. Kilka lat temu Brytyjczycy otworzyli armię na osoby pochodzące z wybranych krajów Wspólnoty Brytyjskiej. Obywatele 16 krajów należących do Commonwealth mogą służyć pod flagą brytyjską, dlatego wstępują do niej osoby pochodzące np. z Indii, Kenii czy Sri Lanki.

Polska armia też musi się zmierzyć z tym tematem i stworzyć warunki prawne do podjęcia takiej służby przez cudzoziemców. Wskazują na to eksperci, a także niektórzy wojskowi. Nie mają wątpliwości, że demografia może hamować budowę wielkiej armii. Przypomnijmy, że docelowo ma ona liczyć co najmniej 300 tys. żołnierzy. Proces ten został rozpisany do 2035 roku. W tej chwili armia liczy ok. 190 tys. osób pod bronią (w tym 40 tys. żołnierzy WOT).