Kto może odpowiedzieć za odtajnienie planu Warta

Jak podał „Dziennik Gazeta Prawna”, za przygotowanie projektu decyzji o odtajnieniu fragmentu planu miała odpowiadać Agnieszka Glapiak, która doradzała Błaszczakowi (wcześniej była szefową Centrum Operacyjnego MON), ale decyzję najpewniej podpisał Błaszczak, w procesie decyzyjnym miał też uczestniczyć Piotr Zuzankiewicz, dyrektor departamentu strategii i planowania MON.

Odpowiedzialność za działania podkomisji smoleńskiej

Kolejnym problemem dla byłego szefa MON mogą być ustalenia zespołu badającego działania podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Zdaniem wiceministra ON Cezarego Tomczyka Błaszczak miał informacje, co dzieje się w tej komisji, bo dostawał je z kontrwywiadu. Dzisiaj wiadomo, że zniszczyła ona lub zagubiła część dowodów rzeczowych – czyli fragmenty samolotu TU-154M. – Za tę sprawę był odpowiedzialny Antoni Macierewicz oraz de facto minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który co roku tę komisję powoływał na nowo – uważa Tomczyk. On też zatwierdzał budżet. Dlatego zdaniem Tomczyka w sprawie tych dwóch polityków skierowane zostaną wnioski do prokuratury.