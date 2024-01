Ile kosztuje wyszkolenie generała?

Kilka lat temu koszt rocznych studiów na uczelni wojskowej jednego kandydata na oficera szacowany był na ok. 50 tys. zł. Z kolei szkolenie specjalistyczne pułkownika lub generała na uczelni zagranicznej to wydatek sięgający od kilkuset tysięcy do 2 mln dolarów rocznie. Niewybaczalnym grzechem było wypchnięcie ich poza system wsparcia bezpieczeństwa państwa.

Jakiś czas temu postulowałem, aby rolę instytucji, która gromadziłaby wokół siebie byłych najwyższych dowódców Sił Zbrojnych, aby służyli radą głowie państwa było prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Niestety ten postulat, nigdy nie został zrealizowany.

Warto jednak przypomnieć, że nowy szef biura Jacek Siewiera tworzy wokół swojej instytucji nieformalną platformę współpracy byłych i czynnych wojskowych oraz cywilnych ekspertów. Co jakiś czas zaprasza ich na debaty strategiczne. To doskonały moment do wymiany myśli, dialogu, doświadczeń.

Krok w dobrą stronę.