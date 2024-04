W wywiadzie dla „Faktu” prezydent Andrzej Duda po raz kolejny przypomniał o naszych aspiracjach związanych z udziałem w programie Nuclear sharing.

– To temat rozmów polsko-amerykańskich od pewnego czasu. Ja na ten temat już rozmawiałem kilkakrotnie. Nie ukrywam, że pytany o to, zgłosiłem naszą gotowość. Rosja w coraz większym stopniu militaryzuje okręg królewiecki. Ostatnio relokuje swoją broń nuklearną na Białoruś – uzasadniał. – Jeżeli byłaby taka decyzja naszych sojuszników, żeby rozlokować broń nuklearną w ramach Nuclear sharing także i na naszym terytorium, żeby umocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, to jesteśmy na to gotowi. Jesteśmy sojusznikiem w sojuszu północnoatlantyckim i ponosimy zobowiązania również i w tym zakresie, czyli po prostu realizujemy wspólną politykę – dodał.

Premier Donald Tusk, odnosząc się do tej wypowiedzi, stwierdził, że chciałby porozmawiać z prezydentem, aby zrozumieć intencje jego wypowiedzi. To może oznaczać, że sprawa ta nie była konsultowana. – Zależy mi, aby Polska była bezpieczna, dobrze uzbrojona, ale chciałbym też, aby ewentualne inicjatywy były bardzo dobrze przygotowane przez ludzi za to odpowiedzialnych i abyśmy wszyscy byli przekonani, że chcemy tego – stwierdził Tusk.

– Armia, oczywiście, przeanalizuje, jeśli takie plany zostaną wdrożone, i zrobi wszystko, co jest niezbędne, podejmie wszystkie niezbędne kroki odwetowe, aby zagwarantować nasze bezpieczeństwo – skomentował z kolei rzecznik Kremla Dmitij Pieskow.