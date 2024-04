Ukraina potrzebuje do ochrony przestrzeni powietrznej systemów Patriot. Zdaniem szefa ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeby ten kraj znalazł 100 takich systemów, „ale nikt nie chce ich nawet wypożyczyć”. Jednocześnie dodał, że trwają aktywne negocjacje w sprawie dwóch baterii Patriot i jednej baterii SAMP-T. – A gdyby kraje, w których się znajdują, były gotowe przekazać nam je teraz, byłaby to kwestia tygodni – szef ukraińskiej dyplomacji. Prawdopodobnie chodzi m.in. o Niemcy.

Patrioty chronią Warszawę

Jego zdaniem Polska mogłaby wykorzystać swoje systemy Patriot do ochrony zachodniej granicy Ukrainy. Pytany o to wiceminister ON Cezary Tomczyk odpowiedział w Radio Zet, że polskie Patrioty w tej chwili chronią Warszawę. Z kolei wiceminister ON Paweł Zalewski w RMF FM odpowiedział, że biorąc pod uwagę nasze zdolności obrony powietrznej, „a my też jesteśmy zagrożeni, nie jesteśmy w stanie przekazać tak szczupłych zdolności, które sami posiadamy”.

Z informacji, które uzyskaliśmy z resortu obrony wynika, że na razie nie ma zatem mowy o przekazaniu takich zestawów. Ale czy nasz kraj powinien objąć obroną powietrzną przygraniczne terytorium Ukrainy i strzelać do rosyjskich rakiet lecących w naszym kierunku?