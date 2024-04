Marek Kozubal: Antyrakietowa kopuła europejska, czyli nie tylko niemiecka

Były szef MON Mariusz Błaszczak (PiS) skrytykował pomysł premiera Donalda Tuska (KO) dołączenia Polski do programu europejskiej tarczy antyrakietowej (ESSI). Błaszczak stwierdził, że europejska tarcza antyrakietowa jest projektem, który funkcjonuje wyłącznie na papierze. – To europejska tarcza finansowa dla Niemiec przeznaczona, tak żeby wspierać niemiecki przemysł zbrojeniowy – ocenił Mariusz Błaszczak.

Reklama

Antyniemiecka fobia PiS

No cóż, nie pierwszy raz PiS pokazał antyniemiecką fobię – warto przypomnieć, że gdy Błaszczak był ministrem, a jego szefem Jarosław Kaczyński, nie podobało im się, że Niemcy są gotowi wysłać do obrony polskiego nieba zestaw Patriot. Wcześniej Antoni Macierewicz wstrzymał na kilka lat zakup takich systemów. Zatem opowieści Mariusza Błaszczaka i wtórującej mu Beaty Szydło jakoby PiS zbudował polską kopułę, należy traktować z przymrużeniem oka.

Fakty są takie, że od wielu lat – ale nie od momentu, gdy w 2015 r. PiS wrócił do władzy, system obrony powietrznej stopniowo jest uzupełniany, można wręcz zaryzykować, że może on się stać najsilniejszą tarczą antyrakietową Europy. Ale na razie nie jest ona szczelna. Wielowarstwowy system oparty na programach „Poprad”, „Narew” i „Wisła” wspierają technologicznie Brytyjczycy i Amerykanie.

Czytaj więcej Społeczeństwo Sondaż: Polacy nie boją się wojny Polacy nie obawiają się, że wojna, która toczy się w Ukrainie, przeniesie się do naszego kraju. W ciągu dwóch lat poczucie bezpieczeństwa się poprawiło.

Co to jest ESSI

ESSI (European Sky Shield Initiative) został ogłoszony przez kanclerza Niemiec w 2022 roku. Teraz w programie tym uczestniczy 19 państw. Dzisiaj nie jest to jednak jeszcze system zintegrowany, ale w przyszłości daje szansę na obniżenie ceny poszczególnych elementów, poprzez dokonanie wspólnych zakupów. I to jest istotny plus tej koncepcji. Warto dodać, że weekendowe uderzenie Iranu na Izrael kosztowało ten pierwszy kraj 300 mln dol., a odpowiedź – czyli zestrzelenie lecących rakiet i dronów – 1,3 mld dol. Bo takie systemy są piekielnie drogie.