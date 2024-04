Dalej dodał, że opinia publiczna została oficjalnie poinformowana o tym incydencie 11 maja 2023 r. w trakcie konferencji prasowej Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Dowódca Operacyjny telefonicznie powiadomił ministra o incydencie z rosyjską rakietą, która spadła pod Bydgoszczą

„Większość informacji dotyczących przywołanego zajścia opatrzona jest klauzulą niejawności. Poniżej przedstawiam fakty w tej sprawie. 16 grudnia 2022 r., nad ranem, Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak otrzymał informację z Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej o zagrożeniu rakietowym dla Polski. Rakieta została zaobserwowana kilkadziesiąt km od wschodniej granicy RP. Podwyższono gotowość obrony przeciwlotniczej oraz przeciwrakietowej, poderwano amerykańskie samoloty bojowe. Ponadto Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych telefonicznie powiadomił Ministra Obrony Narodowej o możliwym, realnym zagrożeniu dla Polski. Uruchomiono także parę polskich myśliwców MiG-29. Minister Obrony Narodowej, na konferencji prasowej 11 maja 2023 r., przekazał opinii publicznej następujące informacje – cyt. '…w sprawozdaniu operacyjnym Dowództwa Operacyjnego z 16 grudnia, które otrzymałem znalazła się informacja, że w dniu 16 grudnia nie odnotowano naruszenia ani przekroczenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej …;. To stwierdzenie Pana Ministra Mariusza Błaszczaka jest prawdziwe, o czym już informowałem w swoim wystąpieniu sejmowym. Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak natomiast nie poinformował, że informacje o przywołanym incydencie w polskiej przestrzeni powietrznej pojawiły się w meldunku weekendowym – sprawozdaniu operacyjnym obejmującym 16-18 grudnia 2022 r. Tak więc informacje o incydencie znajdowały się w wojskowych dokumentach sprawozdawczych w odniesieniu do incydentu z 16 grudnia 2022 r. Ówczesne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej nie zapoznało się z przytoczonymi powyżej meldunkami. Za sposób organizacji systemu informacji wewnątrz Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiada Minister Obrony Narodowej – wtedy Pan Mariusz Błaszczak. W 2018 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej został przyjęty mechanizm, zgodnie z którym Minister Obrony Narodowej nie zapoznawał się z meldunkami dobowymi oraz weekendowymi. Minister Obrony Narodowej miał za to obowiązek zapoznawania się z meldunkami tygodniowymi” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Mariusz Błaszczak z meldunkiem z 23 grudnia 2022 roku zapoznał się z 2 stycznia 2023 r.

Dalej zaś wiceminister Cezary Tomczyk dodaje, że meldunek tygodniowy, który informował Ministra Obrony Narodowej o incydencie z 16 grudnia 2022 r. został przygotowany 23 grudnia 2022 r.

„Minister Obrony Narodowej, przez blisko dwa tygodnie będąc w posiadaniu tego dokumentu, nie zapoznał się z nim – aż do 2 stycznia 2023 r. W meldunku z 23 grudnia 2022 r. znalazła się precyzyjna informacja o śledzeniu 16 grudnia 2022 r. niezidentyfikowanego obiektu powietrznego, przez około 20 minut, w polskiej przestrzeni powietrznej, oraz o zaniku sygnału w okolicy Bydgoszczy, a także skierowaniu polskich samolotów MiG-29 w celu identyfikacji oraz skierowaniu patrolu policji w celu poszukiwania obiektu w miejscu zaniku sygnału. Nie skierowano Wojsk Obrony Terytorialnej w celu przeszukania terenu pod Bydgoszczą. Poszukiwania zakończyły się 19 grudnia 2022 r. Obiekt został zidentyfikowany jako rakieta Ch-55 z chwilą odnalezienia go przez prywatną osobę. Na meldunku widnieje podpis Pana Ministra Mariusza Błaszczaka z datą 2 stycznia 2023 r. wraz adnotacją 'ad acta'. De facto skutkowało to, do momentu odnalezienia rakiety, brakiem jakiegokolwiek działania ze strony Ministra”.