Błaszczak wskazuje na system Patriot

- A nie leży w polskim interesie wspieranie niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, dlatego że mamy własny, polski przemysł zbrojeniowy, który w tej dziedzinie jest konkurencyjny wobec niemieckiego, więc należy wspierać polski przemysł zbrojeniowy tak, żeby polska tarcza antyrakietowa rozwijała się - przekonywał poseł.

Błaszczak mówił, że polska obrona powietrzna rozwija się "dynamicznie". - Mamy trzy warstwy obrony przeciwrakietowej. To najniższa warstwa złożona z polskich Piorunów, system Poprad mieści się w tym pojęciu; potem obrona o zasięgu krótkim, to Narew, system, który stworzyliśmy we współpracy z Brytyjczykami; no i średniego zasięgu, to Patrioty - wyliczał.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski o ataku na elektrociepłownię: Skończyły nam się rakiety Brak rakiet do systemu obrony powietrznej sprawił, że ukraińskie wojsko nie było w stanie powstrzymać ataku rakietowego na największą elektrownię w obwodzie kijowskim - ujawnił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Były minister obrony narodowej przekazał, że w 2018 r. Polska pozyskała dwie baterie Patriot, a w 2023 r. on podpisał umowę na kolejnych sześć baterii.

Zaznaczył, że w 2018 r. Polska pozyskała też system sieciocetryczny IBCS, który daje możliwość zarządzania obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową. - To system bardzo nowoczesny, ten system jest na wyposażeniu wyłącznie Polski i Stanów Zjednoczonych - podkreślił.