Niedźwiedź brunatny gryzie klatkę, w której jest uwięziony. Fotografia ilustracyjna wykonana w Sunagawa (prefektura Hokkaido) 16 października 2024 r.
Foto: REUTERS/Sakura Murakami
Jak podała agencja Reutera, operacja rozpoczęła się w środę rano w liczącym 30 tys. osób mieście Kazuno (prefektura Akita na północy wyspy Honsiu). Mieszkańcy od tygodni byli ostrzegani, by nie zapuszczali się do okolicznych lasów, nie wychodzili z domów po zmroku i nosili dzwonki, by odstraszać niedźwiedzie, które w pobliżu domów mogą szukać pożywienia.
Z danych miejscowego ministerstwa ds. środowiska wynika, że od kwietnia w Japonii odnotowano ponad sto ataków niedźwiedzi, w których 12 osób zginęło, a 103 zostały ranne. Większość incydentów odnotowano w prefekturze Akita.
Dla porównania, w 2024 r. niedźwiedzie zabiły w Japonii troje ludzi, rok wcześniej sześcioro, zaś w 2015 i 2018 r. ofiar śmiertelnych nie było. Łącznie w latach 2010-2024 w Japonii w wyniku ataków niedźwiedzi zginęło 36 osób, czyli średnio 2,4 rocznie.
Rankiem w Kazuno pojawiła się wojskowa ciężarówka, kilka jeepów oraz kilkunastu członków Japońskich Sił Samoobrony (Jieitai), wyposażonych w sprzęt ochronny.
– Mieszkańcy codziennie odczuwają zagrożenie. To wpłynęło na ich sposób życia, zmuszając do zaprzestania wychodzenia z domu i odwoływania udziału w wydarzeniach – powiedział burmistrz Kazuno Shinji Sasamoto, cytowany przez Reutera. Według miejscowych władz, w Akicie w tym roku liczba przypadków zaobserwowania niedźwiedzi wzrosła sześciokrotnie i przekroczyła osiem tysięcy.
Członkowie Japońskich Sił Samoobrony rozstawiają pułapkę na niedźwiedza w Kazuno w prefekturze Akita
Foto: Kyodo/via REUTERS
Członek Japońskich Sił Samoobrony podczas ćwiczeń rozstawiania pułapki na niedźwiedzie w Kazuno
Foto: REUTERS/Tom Bateman
W związku z sytuacją w ubiegłym tygodniu władze prefektury zwróciły się o pomoc do sił zbrojnych. Żołnierze z Japońskich Sił Samoobrony mają pomóc w transporcie, rozstawianiu i nadzorowaniu pułapek służących do łapania niedźwiedzi. Odstrzału drapieżników mają dokonać myśliwi posiadający lepiej przystosowaną do tego zadania broń. Gdy żołnierze wykonają zadanie w Kazuno, udadzą się do innych miast w tej samej prefekturze, Odate i Kita-Akita. Umowa z Siłami Samoobrony obowiązuje do końca listopada.
Przypadki ataków niedźwiedzi w Japonii są coraz częstsze. Rosnąca populacja tych ssaków oraz wyludnianie się obszarów wiejskich sprawiają, że coraz częściej drapieżniki zapuszczają się na tereny zabudowane. W ostatnich tygodniach doszło do ataku niedźwiedzi na klientów supermarketu, na turystę czekającego na przystanku autobusowym oraz na pracownika kurortu z gorącymi źródłami. Po tym, gdy w pobliżu zauważono niedźwiedzie, niektóre szkoły zostały tymczasowo zamknięte.
Do działań przeciwko niedźwiedziom zaangażowano Japońskie Siły Samoobrony
Foto: REUTERS/Tom Bateman
Członkowie Japońskich Sił Samoobrony ćwiczą rozstawianie pułapki na niedźwiedzia
Foto: REUTERS/Tim Kelly
Zazwyczaj najwięcej ataków niedźwiedzi notuje się w październiku i listopadzie, gdy zwierzęta żerują przed okresem snu zimowego.
