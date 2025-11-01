Jak nietoperze ratują ważną gałąź meksykańskiej gospodarki

Aktualizacja: 01.11.2025 18:36 Publikacja: 01.11.2025 16:29
Mroczek długonosy, Leptonycteris curasoae, żerujący na kwiatach agawy
Foto: Stock Adobe
W suchych obszarach centralnej części meksykańskiej Pustyni Chihuahua, w chłodnych, ciemnych jaskiniach, późną wiosną przebywają tysiące małych nietoperzy. Większość z nich to ciężarne samice, które lecą około 1600 km z południa Meksyku na południowy zachód USA, gdzie urodzą młode. Są głodne i nocami przemierzają długie dystanse, szukając rośliny bogatej w nektar i rozsiewając przy tym pyłki.
Szczególnie upodobały sobie jaskrawożółte kwiaty agawy – rośliny, która kwitnie tylko raz w ciągu swojego wieloletniego życia. Bogate w nektar kwiaty stanowią niezbędne źródło pożywienia dla głodnych, migrujących nietoperzy, w tym zagrożonego wyginięciem w obu krajach nocka długonosego meksykańskiego i nocka długonosego małego. Zaś kolczaste, grube liście agawy odgrywają ważną rolę w meksykańskiej kulturze – służą do produkcji syropu, lin i mydła, a ich sok stanowi podstawę jednego z najsłynniejszych meksykańskich produktów eksportowych: tequili.
Populacja dzikiej agawy gwałtownie zanika. Spośród 168 badanych gatunków aż 42 są zagrożone lub krytycznie narażone na wyginięcie. Oznacza to zmniejszenie dostępności pokarmu dla nietoperzy, co z kolei prowadzi do spadku populacji tych zwierząt, a to przekłada się na mniejszą ilość zapylanych roślin agawy
Nietoperze i agawy są od siebie zależne, aby przetrwać. Ochrona i odtwarzanie siedlisk agaw ma kluczowe znaczenie nie tylko dla nietoperzy, ale także dla ekosystemów i społeczności, które od nich zależą.
Aby przerwać ten negatywny łańcuch, ekolodzy współpracują z mieszkańcami i sadzą tysiące agaw, zapewniając jednocześnie pożywienie dla nietoperzy i chroniąc przyszłość meksykańskiej produkcji tequili.
Organizacja Bat Conservation International (BCI) stara się odwrócić trend poprzez Inicjatywę Odnowy Agawy – sadzenie i ochronę dzikich agaw w tzw. „korytarzu nektarowym”, którym nietoperze podążają podczas migracji.
Od czasu uruchomienia inicjatywy Agave Restoration Initiative w 2018 roku zespół i lokalne społeczności posadziły ponad 180 000 rodzimych roślin agawy, a ponad 150 000 kolejnych wyrosło z nasion w szkółkach w Teksasie, Arizonie, Nowym Meksyku i całym Meksyku.
Źródło: rp.pl
