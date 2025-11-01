Jak nietoperze ratują ważną gałąź meksykańskiej gospodarki

W suchych obszarach centralnej części meksykańskiej Pustyni Chihuahua, w chłodnych, ciemnych jaskiniach, późną wiosną przebywają tysiące małych nietoperzy. Większość z nich to ciężarne samice, które lecą około 1600 km z południa Meksyku na południowy zachód USA, gdzie urodzą młode. Są głodne i nocami przemierzają długie dystanse, szukając rośliny bogatej w nektar i rozsiewając przy tym pyłki.

Szczególnie upodobały sobie jaskrawożółte kwiaty agawy – rośliny, która kwitnie tylko raz w ciągu swojego wieloletniego życia. Bogate w nektar kwiaty stanowią niezbędne źródło pożywienia dla głodnych, migrujących nietoperzy, w tym zagrożonego wyginięciem w obu krajach nocka długonosego meksykańskiego i nocka długonosego małego. Zaś kolczaste, grube liście agawy odgrywają ważną rolę w meksykańskiej kulturze – służą do produkcji syropu, lin i mydła, a ich sok stanowi podstawę jednego z najsłynniejszych meksykańskich produktów eksportowych: tequili.

Jedna czwarta gatunków agawy zagrożona wyginięciem

Populacja dzikiej agawy gwałtownie zanika. Spośród 168 badanych gatunków aż 42 są zagrożone lub krytycznie narażone na wyginięcie. Oznacza to zmniejszenie dostępności pokarmu dla nietoperzy, co z kolei prowadzi do spadku populacji tych zwierząt, a to przekłada się na mniejszą ilość zapylanych roślin agawy

Nietoperze i agawy są od siebie zależne, aby przetrwać. Ochrona i odtwarzanie siedlisk agaw ma kluczowe znaczenie nie tylko dla nietoperzy, ale także dla ekosystemów i społeczności, które od nich zależą.