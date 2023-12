Kto na ochotnika

Z badań wynika, że do wojska na ochotnika zaciągną się przeważnie wyborcy PiS i Konfederacji, czyli obozu socjalno-konserwatywnego (23 proc.), mężczyźni (31 proc.), osoby młode (w wieku 18–29 lat) – 37 proc. deklaracji. Tak mówią głównie mieszkańcy dużych miast (28 proc.), najczęściej osoby z najniższym wykształceniem: podstawowym, gimnazjalnym lub zawodowym. To osoby wierzące i regularnie praktykujące (23 proc.). W ostatnich wyborach głosowały one na PiS (24 proc.).

O tym, że Rosja przygotowuje się do konfrontacji z krajami NATO, mówią politycy oraz analitycy. Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, uważa, że wschodnia flanka NATO ma trzyletni horyzont czasowy na przygotowanie się do konfrontacji.

– To czas, w którym na wschodniej flance musi powstać potencjał będący jasnym sygnałem odstraszającym przed agresją – uważa szef BBN. W tym kontekście elementem odstraszania Rosji może być budowa przez Polskę większej armii. – Wolą prezydenta RP jest, aby liczność wojska była zwiększana, a uzbrojenie trafiało do wojska – dodał Jacek Siewiera.

W podobnym duchu wypowiada się też Boris Pistorius, minister obrony RFN. W wywiadzie dla „Welt am Sonntag” przypomniał, że Rosja grozi Zachodowi wojną, „a my mamy tylko kilka lat, by się przygotować”. – Mamy teraz około pięciu do ośmiu lat na nadrobienie zaległości – zarówno w siłach zbrojnych, jak i w przemyśle i społeczeństwie – stwierdził Pistorius, odnosząc się do niemieckich sił zbrojnych.

Rosja się zbroi

Jacek Siewiera wskazuje, że symptomami, które wskazują, że Rosja przygotowuje się do wojny z Zachodem, jest fakt, że przemysł zbrojeniowy w Rosji pracuje w trybie trzyzmianowym i jest w stanie odbudować zasoby w ciągu najbliższych trzech lat.