„Rosja rozpocznie agresję jak Izrael wobec Iranu, tylko z większą siłą”

W kontekście ewentualnego ataku Rosji na wschodnią flankę NATO gen. Komornicki był w Polsat News pytany, czy NATO się wzmacnia, czy może dojrzewa sytuacja, w której Rosjanie pozwolą sobie na atak.

- Wygląda to nie najlepiej - ocenił. Tłumaczył, że swe zdolności wojskowe NATO w 80 procentach zawdzięcza armii amerykańskiej. - Taka jest prawda, tego się nie da ukryć - podkreślił. Według niego większość państw NATO nie zbudowała swego potencjału obronnego w takim stopniu, by gwarantować sobie obronę. Leon Komornicki mówił, że zdolności wojskowe to nie wszystko - liczy się także zaplecze, czyli przemysł obronny i jego możliwości. - Ile Europa jest w stanie wyprodukować czołgów, samolotów, rakiet? - pytał.

- Wojna na Bliskim Wschodzie pokazuje, że zdolności do odparcia zmasowanych uderzeń agresora są istotne - zauważył, odnosząc się do konfliktu wywołanego atakiem Izraela na Iran. - Rosja rozpocznie agresję tak, jak rozpoczął agresję Izrael wobec Iranu, tylko ze zdecydowanie większą siłą. I trzeba mieć te zdolności - podkreślił.