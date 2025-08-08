Ta jesień może być dla Korei Południowej przełomowa. Jeśli w ramach przeglądu rozmieszczenia sił zamorskich Pentagon zdecyduje o zasadniczej redukcji czy w ogóle wycofaniu 30 tys. Amerykanów stacjonujących na Półwyspie Koreańskim, w Seulu zapewne zapadnie decyzja o budowie własnego arsenału jądrowego. W tajemnicy. Wówczas w ślady Koreańczyków pójdzie Japonia. Co z kolei zachęci do podobnego ruchu kraje europejskie, w tym Niemcy i Polskę. Wyścig po atom nie miałby wówczas już żadnych ograniczeń.