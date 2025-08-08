Pojechałem do Alcatraz. Czy byli więźniowie wierzą w pomysł Donalda Trumpa?

Zamiast widokówek, turystów i mew – kraty, osadzeni i łoskot zamykanych cel. Donald Trump bierze się do reaktywacji legendarnego więzienia Alcatraz, rzucając wyzwanie historii, naturze i zdrowemu rozsądkowi.



Aktualizacja: 08.08.2025 06:26 Publikacja: 08.08.2025 06:00