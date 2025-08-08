Rzeczpospolita

Pojechałem do Alcatraz. Czy byli więźniowie wierzą w pomysł Donalda Trumpa?

Zamiast widokówek, turystów i mew – kraty, osadzeni i łoskot zamykanych cel. Donald Trump bierze się do reaktywacji legendarnego więzienia Alcatraz, rzucając wyzwanie historii, naturze i zdrowemu rozsądkowi.

Publikacja: 08.08.2025 06:00

– Zbyt długo Ameryka była nękana przez szumowiny społeczne – ogłosił Donald Trump, który znów zamier

– Zbyt długo Ameryka była nękana przez szumowiny społeczne – ogłosił Donald Trump, który znów zamierza posyłać przestępców na słynną wyspę Alcatraz pośrodku zatoki San Francisco. Dawne cele w więzieniu czekają, ale nie obejdzie się bez poważnego i kosztownego remontu

Foto: Paweł Rożyński (2)

Paweł Rożynski

Tłumy turystów z dobijających do nabrzeża co 20 minut statków witają bujna roślinność, tysiące hałaśliwych ptaków i parkowy strażnik (ranger) w zielonym mundurze i szarym kapeluszu.

– Skąd jesteście? – woła.

