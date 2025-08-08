Pojechałem do Alcatraz. Czy byli więźniowie wierzą w pomysł Donalda Trumpa?

Już za 19 zł miesięcznie przez rok
08.08.2025
– Zbyt długo Ameryka była nękana przez szumowiny społeczne – ogłosił Donald Trump, który znów zamierza posyłać przestępców na słynną wyspę Alcatraz pośrodku zatoki San Francisco. Dawne cele w więzieniu czekają, ale nie obejdzie się bez poważnego i kosztownego remontu
Foto: Paweł Rożyński (2)
Tłumy turystów z dobijających do nabrzeża co 20 minut statków witają bujna roślinność, tysiące hałaśliwych ptaków i parkowy strażnik (ranger) w zielonym mundurze i szarym kapeluszu.
– Skąd jesteście? – woła.
