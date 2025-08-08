Aktualizacja: 08.08.2025 06:34 Publikacja: 08.08.2025 06:00
Prezydent RP Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką podczas uroczystości przejęcia zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.
Foto: PAP/Leszek Szymański
Na koniec dziesięciu lat prezydentury Andrzej Duda zaprosił do pałacu sporą grupę dziennikarzy, by się pożegnać. Byli wśród nich reprezentanci liberalno-lewicowych tytułów, które z prezydentem nie tylko polemizowały, ale okazywały mu lekceważenie i przedstawiały go jako śmieszną, przypadkową postać. Ci ludzie demonstrowali teraz niezmąconą pewność siebie. A ja się zastanawiałem, czy równie otwarty w drugą stronę byłby prezydencki pałac przy Rafale Trzaskowskim. Sądząc po notorycznym zamykaniu dla konserwatywnych mediów spotkań i konferencji kandydata Koalicji Obywatelskiej, śmiem wątpić.
Andrzej Duda udostępnił gościom swoją świeżą książkę „To ja”. Na jej głębszą analizę przyjdzie czas. Niemniej zaczyna się od opisu konwencji z 25 kwietnia 2025 r., na której odchodzący prezydent poparł Karola Nawrockiego. Zaraz potem jest opowieść o tym, jak to Jarosław Kaczyński wytypował samego Dudę.
Wtedy wszystko rozgrywało się w głowie prezesa PiS. Owszem, Duda dowiadywał się, że są czy byli inni kandydaci. Ale ja na wiele miesięcy przed kampanią 2015 roku słyszałem, że mało znanego polityka z Krakowa już do parlamentu europejskiego Kaczyński wysłał z tą właśnie intencją. Choć zarazem w jego zwycięstwo nie wierzył. Miał on tylko stoczyć walkę nieprzynoszącą prawicy kompromitacji.
Proces wyłaniania Karola Nawrockiego był dłuższy, bardziej naznaczony nieskrywanymi rozterkami i oporami w PiS. Wiele jednak połączyło obu kandydatów.
W roku 2015 dar kontaktu z tłumami i wygłaszania krasomówczych wystąpień stał się kluczem do niespodziewanego zwycięstwa Andrzeja Dudy, ale też i do następującego zaraz potem sukcesu PiS. Dziesięć lat później Karol Nawrocki, w którego zwycięstwo także nie wierzono, okazał się jedynym kandydatem do sukcesu zdolnym, bo nie był typowym politykiem PiS. Może się też okazać ważnym czynnikiem ułatwiającym zwycięstwo prawicy za dwa lata.
Obaj prezydenci pojawili się wspólnie na śpiewaniu pieśni powstańczych 1 sierpnia na warszawskim Placu Piłsudskiego. Podeszła do nich para młodych ludzi, harcerz i harcerka, z prośbą o autografy. To sytuacja tak sprzeczna ze społeczną atmosferą. Andrzejowi Dudzie nie pozwalano przecież ani na moment zapomnieć, że jest prezydentem drugiej kategorii. Sam pisze w książce, jak to nawet jego córce wykładowcy prawa na UJ, a więc jego dawni znajomi, nie oszczędzili kpin z ojca podczas zajęć. To jednak nic wobec kubłów pomyj wylanych na głowę Karola Nawrockiego. Poważni ludzie, naukowcy oraz artyści nie pisali o nim inaczej w mediach społecznościowych jak o „alfonsie”, „dresiarzu”, „gangusie” – bez kompletu dowodów, wyłącznie w oparciu o środowiskowe uprzedzenia.
Czy ten gest harcerzy oznacza, że prawica znów biorąca prezydenturę może liczyć na wyraźniejszą obecność w głównym nurcie? Czy to tylko przypadek możliwy na prowincji, ale w Warszawie raczej odosobniony?
Zacznijmy od prezydenta przechodzącego do historii. Bilanse jego dwóch kadencji są pisane przede wszystkim przez przeciwnika. Pomińmy takie kurioza jak nakręcony w PRL-owskiej stylistyce pamflet TVP. Ale w „Polityce” zajął się odchodzącym prezydentem dawny współpracownik Bronisława Komorowskiego – Tomasz Nałęcz. Cenię go jako historyka i człowieka przypominającego o aferze Rywina. Ale ten tekst to nie próba naukowca, aby zrozumieć coś z komplikacji polityki. To zwyczajny akt propagandy.
Nałęcz przedstawia Andrzeja Dudę jako kompletnie uległego Jarosławowi Kaczyńskiemu. Autor z lubością delektuje się przypadkami, w których lider okazywał wymyślonemu przez siebie Dudzie lekceważenie. Wypada więc przypomnieć profesorowi, że owe przypadki niepodawania ręki czy odwracania wzroku wywołane były poczuciem lidera, że krnąbrny protegowany urwał mu się. Że jest zbyt samodzielny.
Kaczyński potrafił snuć w gronie współpracowników rozważania, dlaczego tak się dzieje. I wskazywać w otoczeniu prezydenta ludzi rzekomo bliskich dawnej Unii Wolności (choćby Adama Kwiatkowskiego, co było kompletnie chybione). Albo twierdzić, że doradzają prezydentowi źli symetryści, „dziennikarze Robert Mazurek i Piotr Zaremba”. A przecież moje kontakty z głową państwa ograniczały się do niewielu oficjalnych sytuacji. Nie doradzam politykom. Prezes wietrzył symetrystyczny spisek wtedy, kiedy Duda w obliczu kampanii 2020 roku wymusił na parę miesięcy dymisję Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP.
I tu zastrzeżenie: „prezydent wszystkich Polaków” to figura publicystyczna, a nie żaden ustrojowy czy moralny obowiązek. Lepiej, gdy pierwszy obywatel patrzy kategoriami szerszymi niż własny obóz, ale wybory wygrywa jako kandydat konkretnej partii i ma prawo do politycznych sympatii. Duda miał podstawy czuć się współodpowiedzialnym za społeczną politykę PiS, bo wprowadził ją do swojej kampanii. Mógł nawet utożsamiać się z takimi celami politycznymi jak zmniejszenie oligarchicznego sobiepaństwa sędziowskiej korporacji.Opowieści o „prezydencie-długopisie Kaczyńskiego” to produkt propagandy i zarazem narzędzie swoistego szantażu moralnego. Skądinąd często te same media potrafiły oskarżać Dudę o zbytnią uległość wobec własnej partii, a następnego dnia dramatycznie narzekać, jak bardzo pisowskie ośrodki władzy są skłócone.
Bo równocześnie Andrzej Duda, podobno śmieszny, wiecznie czekający na audiencję u „szefa”, Adrian z kabaretowego „Ucha prezesa”, zatrzymał znacznie więcej inicjatyw własnego obozu niż jakikolwiek poprzedni prezydent. Aleksander Kwaśniewski nie szkodził tak interesom partyjnym SLD, a Bronisław Komorowski unikał zwady z PO Donalda Tuska. Osobiste relacje Dudy z Kaczyńskim przez lata właściwie nie istniały. Opowiada o tym teraz w książce.
Wojna z Kaczyńskim o tzw. reformę sądownictwa z lat 2017-2018 była autentyczna, owocowała nawet czasową izolacją pałacu prezydenckiego od pisowskiego rządu. Choć najbardziej zażartym wrogom prawicy wygodnie było kłamać o „ustawce”.
Do dziś prezydent gorączkuje się, kiedy broni swoich ówczesnych decyzji. Uratował wtedy Sąd Najwyższy przed czystką, co więcej, przed weryfikacją sędziów przez prokuratora generalnego, czyli przez ministra Zbigniewa Ziobrę, który odpowiedział głuchą wrogością. Byłoby bardzo trudno bronić takich rozwiązań choćby wobec zagranicy – tłumaczy Duda.
Obóz liberalny ma z kolei zasadniczą pretensję o to, że pakiet zmian w sądownictwie, który wyszedł od samego prezydenta, też zmieniał ustrojowe usytuowanie sądów. Decydujący wpływ na skład Krajowej Rady Sądownictwa straciła sama korporacja, zyskał parlament. Uważałem to za niepotrzebną awanturę, szkodliwą dla politycznej atmosfery. Ale przedstawianie tego jako zamach na demokrację jawi się po latach jako potężna przesada. Duda do końca urzędowania bronił statusu tzw. neosędziów, których na wniosek nowej KRS sam mianował. Była to obrona ludzi, którzy przyjmowali awanse w dobrej wierze, a byli zwalczani przez kolegów zainteresowanych maksymalnym zamknięciem tego zawodu.
Zabawnym finałem tego sporu jest obecne stanowisko Komisji Europejskiej. Na wniosek TSUE sformułowała ostatnio tezę, że parlamenty mogą powoływać rady sądownictwa, o ile tylko zachowane są gwarancje sędziowskiej niezawisłości. Gdzie zatem zamach na demokrację i miejsce na oskarżycielskie pojęcie „neosędziego”?
Ta zmiana stanowiska związana jest z tym, że obecna koalicja będzie musiała zapewne wyłonić KRS na podstawie pisowskich przepisów. Zawsze można twierdzić, że przy pisowskim ministrze gwarancji niezawisłości nie było, teraz już są. Ziobro jako strażnik sędziowskiego statusu nie był faktycznie przekonujący. Ale to obecna władza ostatecznie podzieliła prokuratorów i sędziów na swoich i nie swoich. Tych drugich otwarcie zwalcza. Tych pierwszych mobilizuje – przeciw obecnej opozycji.
Andrzej Duda bywa dziś przedstawiany jako współautor łamania konstytucji i niszczenia praworządności. Ale ustawa dająca Sejmowi decydujący wpływ na skład KRS raczej wykorzystała niejasność w tekście ustawy zasadniczej niż ją naruszyła. Prawda, odchodzący prezydent ma na swoim koncie także wątpliwe prawnie posunięcia. Czy mógł odmówić zaprzysiężenia wybranym przez kończący kadencję parlament sędziom Trybunału Konstytucyjnego? To jego najbardziej dyskusyjna decyzja. Ale też wybór tych sędziów niejako na zapas, w ostatniej chwili, był platformerską sztuczką.
Czytaj więcej
Prezydent elekt jeszcze nic nie zdziałał, a ja już mam wobec niego dług wdzięczności. Dzięki niem...
Z pewnością ten prezydent występował za to jako rzecznik spojrzenia szerszego niż interesy obozu – kiedy blokował ustawę mającą utrudnić życie telewizji TVN czy dwukrotnie wetował projekty ministra edukacji Przemysława Czarnka zwiększające wpływ rządowej biurokracji na stosunki wewnątrz szkół. Potrafił się przy tym powoływać na potrzebę jedności narodowej w obliczu wojny toczącej się za naszą granicą.
Jego rolę w mobilizowaniu polskiego społeczeństwa do pomocy Ukraińcom napadniętym przez Rosję docenił nawet dziennikarz „Newsweeka” Jacek Gądek (wcześniej Onetu), który poświęcił mu książkę „Duduś” – w wielu innych miejscach przewidywalny pamflet. Wtedy naprawdę stał się na chwilę symbolem jedności. Dla mnie jego prezydentura to może przede wszystkim jego rola kustosza historycznej pamięci i patriotyzmu.
Trudno mu było ją spełniać wobec wrogości znaczącej części społeczeństwa, która odmawiała choćby wysłuchania jego wystąpień jako potencjalnie jednoczących. Gdy się w nie wsłuchać, czasem prowokowały do polemik, ale częściej były przypomnieniem bezspornych prawd i wartości. Umiał przy tym przekraczać historyczne podziały, jak wtedy, gdy uznał za wartych uczczenia bohaterów także żołnierzy komunistycznej 1. Armii Wojska Polskiego. Ci ludzie walczyli z Niemcami, a braterstwo broni z Sowietami było im narzucone.
Jego dramatem była próba godzenia różnych ról i różnych koncepcji prezydentury. Czy dziś pamiętamy, jak wielką dezaprobatę budził w roku 2017, kiedy zawetował ustawy sądowe, wśród części elektoratu prawicy? W roku 2020, ubiegając się o drugą kadencję, odzyskał akceptację swojego obozu. Mnie wydawało się wtedy, że za bardzo utożsamia się z pisowską agendą, że rezygnuje z własnych inicjatyw. Niedosyt co do wprowadzania do polityki nowych tematów podtrzymuję. Ale okazało się, że miał intuicję, utożsamiając się z dorobkiem, szczególnie społecznym, własnego obozu. Tak, był prezydentem jarmarków, kółek różańcowych i kół gospodyń wiejskich. To jego siła, nie słabość, a na pewno jeden z możliwych wyborów w polskiej polityce.
Kiedy w latach 2024-2025 szukał porozumienia z Donaldem Tuskiem w sprawach bezpieczeństwa, prawicowcy znowu szemrali. Czasem z tak błahych powodów, jak komplementowanie Marcina Kierwińskiego, gdy ten wrócił z europarlamentu, aby pracować jako minister do spraw powodzi. Jako człowiek z natury uprzejmy, Andrzej Duda bywał oskarżany o ustępliwość i naiwność. Zarazem wrogów nie zmiękczył, a dla Tuska stawał się tarczą strzelniczą. To popychało go w ostatnich miesiącach czasem do przesadnej retorycznej ostrości. Nie zapowiadał wieszania sędziów, o co oskarżał go Adam Bodnar. Opowiadał tylko językiem metafor Jarosława Marka Rymkiewicza o nadmiernej wyrozumiałości Polaków wobec warcholstwa. Ale wystawił się w ten sposób na jałową krytykę. Z kolei prawicowi radykałowie odebrali jego radykalny język jako spóźnioną ekspiację za dawne cofanie się.
Nie pod wszystkim, co mówił czy robił, bym się podpisał. Pozostawał z godną podziwu konsekwencją proukraiński, ale to coraz mniej pasowało do jego flirtu z Donaldem Trumpem. Jako emocjonalny trumpista prezentował dość uproszczony koncept trzymania się Ameryki. Fakt, że druga strona z Tuskiem na czele odpowiadała równie naiwną wiarą w gwarancje bezpieczeństwa ze strony Unii Europejskiej, czynił z tego sporu konkurencję frazesów.
Zarazem od początku zaangażowany w tematykę wzmacniania armii, bywał rzecznikiem wspólnego szukania najlepszych rozwiązań dla polskiego bezpieczeństwa (współpraca z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem). Bywał też pryncypialnym oponentem wysiłków Donalda Tuska, aby przejąć wszystkie instytucje i poddać Polaków swoistej liberalnej reedukacji. Było jasne, że nie podpisze ustawy o mowie nienawiści czy ustaw umożliwiających czystki w sądownictwie. Głośno domagał się przestrzegania prawa, kiedy centrolewicowa koalicja je łamała.
Czytaj więcej
W społeczeństwie zakorzenione jest myślenie, że PiS dawało pieniądze, a PO je odbiera. Obudziło s...
Pytanie, na ile oba te dziedzictwa przejmie Karol Nawrocki. Jest inną osobowością, typem zawziętego boksera. Nie tak złowrogiego, jak opowiada skłócony z nim z czasów pracy w IPN prof. Antoni Dudek. Ale budzącego na prawicy nadzieję na nową ofensywę. On, jeśli będzie zwoływał Rady Bezpieczeństwa Narodowego czy rady gabinetowe, to pewnie mniej dla szukania wspólnych rozwiązań, bardziej dla przypierania do muru coraz słabszego Tuska i jego ministrów.
Nawrocki chce zasypać koalicję własnymi inicjatywami. W wielu wypadkach będą one przypominały o niespełnionych obietnicach tego rządu. Duda mówił o kwocie wolnej od podatków, ale niczego nie stawiał na ostrzu noża. Nawrocki będzie chciał stawiać, choć na końcu trafi na granice prezydenckiej władzy. Bo rządzi jednak rząd. Czy jego pasja nie ujawni bezsilności? – Chce być bardziej radykalny niż poprzednik, ale musi pamiętać o zachowaniu ponad 50-procentowego poparcia – mówi zagadkowo współpracownik Andrzeja Dudy.
Duda upominał się o Centralny Port Komunikacyjny. Nawrocki chce jechać w Polskę z projektem ustawy o CPK, co otworzy de facto kampanię parlamentarną. Jeśli poprowadzi umiejętnie różne tematy, pomoże prawicy ją wygrać. Zarazem przeciwstawienie twardziela Nawrockiego miękkiemu Dudzie może być zbyt proste. Z wypowiedzi nowego prezydenta wynika, że gotów jest dogadać się z rządem w sprawie mianowania ambasadorów. I że rezerwuje sobie weto tylko w kilku widowiskowych przypadkach typu Ryszard Schnepf w Rzymie czy Bogdan Klich w Waszyngtonie.
Szybko uczący się polityki Nawrocki chyba wyczuwa, że nie może dać się obsadzić w roli człowieka wywracającego państwo. Najcięższa rozgrywka czeka go w starciu o ustrój państwa. W tej sferze nowa koalicja szykowała na zwycięstwo Trzaskowskiego głębokie zmiany ustawowe. Teraz ta formuła może się zmienić.
Z pewnością Nawrocki nie podpisze szykowanej jeszcze przez Adama Bodnara ustawy degradującej w różnych formach 4689 sędziów mianowanych lub awansowanych od roku 2018, bo rekomendowała ich „niezgodna z konstytucją” KRS. Tyle że nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek chce uderzać w „neosędziów” sprawami dyscyplinarnymi za rzekome „udawanie funkcjonariuszy publicznych”. Byłoby to działanie prawem kaduka, bo rząd ani minister nie mają prawa orzekania, co jest niezgodne z konstytucją. No i taka selektywna rozprawa z „nieswoimi” sędziami grozi gigantycznym bałaganem w wymiarze sprawiedliwości.
Ale jest to zgodne i z odwetowym nastawieniem samego Żurka, i z pomysłem Tuska, aby rządzić głównie przez chaos i przez emocje. Co zrobi Nawrocki? Będzie potępiał, może przecież wygłaszać orędzia na dobrą sprawę co drugi dzień. Ale co więcej?
Żurek, członek władz sędziowskiej Iustitii Krystian Markiewicz i inni antypisowscy prawnicy wymyślili całą doktrynę. Praworządność ma nie oznaczać wierności konkretnym ustawom. Przeciwnie, ustawy można i trzeba łamać. Praworządność oznacza wierność ogólnej idei konstytucji. To, że właśnie z konstytucji wynika nakaz przestrzegania ustaw, interesuje ich najmniej. Ta doktryna jest tak zdradliwa, że w moich oczach bledną nagięcia prawa z czasów PiS. Choć oczywiście prawni dogmatycy ze stajni Romana Giertycha będą twierdzić, że gdyby nie tamte nagięcia, nie trzeba by teraz stosować nadzwyczajnych środków.
Ciekawe, jak mocna okaże się determinacja Nawrockiego w walce z obchodzeniem czy łamaniem ustaw. Czy z uporem boksera pojedzie w miejsce, gdzie nielegalnie będzie się nie wpuszczało do budynku jakiegoś sędziego? I jaka będzie determinacja z natury silniejszej władzy wykonawczej? Wszak za Dudy wygarnięto jego gości z Pałacu Prezydenckiego do aresztu. Tusk nawiązał do tego podczas ceremonii wymiany ministrów. Na zaprzysiężeniu nowego prezydenta, uratowanym dzięki determinacji marszałka Szymona Hołowni, nie wydarzyło się nic szczególnego (poza ofensywną mową debiutanta i euforią jego zwolenników). Ale może będziemy niedługo świadkami dramatycznych scen walki o demokrację w elementarnym sensie.
Czytaj więcej
Ludzie, którzy na co dzień posługują się przemocą w imieniu państwa, cenią tych, którzy sami prez...
Pewnie przyjdzie mi się z Nawrockim spierać. Jego poglądy na politykę zagraniczną wydają się jeszcze bardziej naiwnie proamerykańskie, a co ważniejsze – protrumpowskie, niż Dudy. Zarazem zaczął rozgrywać antyukraińskie nastroje. Prawicowi komentatorzy oczekują od niego, że pogodzi PiS z Konfederacją – został w końcu wybrany głosami obu elektoratów. To temat na oddzielny tekst.
Dla mnie obie prezydentury są przyczynkiem do rozmowy o ustroju. Kiedy Trzaskowski przegrał, pojawiły się narzekania na sam model. Po co wybierać głowę państwa z tak silnym mandatem, przeszkadzającą rządowej większości? – pytali Hołownia czy prof. Dudek. Sam tak kiedyś myślałem. Prezydent z mocnym wetem uniemożliwia rządowi prowadzenie autorskiej polityki.
Dziś myślę inaczej. Kolejne rządzące ekipy mają coraz większą pokusę pomagania sobie łokciami. Andrzej Duda pewnie zbyt słabo, ale korygował rewolucyjne pokusy partii Kaczyńskiego. Potem przeciwstawiał się arbitralności ekipy Tuska. Nawrocki ma szansę robić to jeszcze twardziej. Oczywiście, o tym, w którym momencie prezydent przestaje być partnerem, a staje się kontrolerem władzy wykonawczej, decyduje po trosze przypadek. Ale nie rezygnowałbym z nawet ułomnych narzędzi politycznej równowagi.
Z kolei prezydenckie kampanie, choć często dotyczą przestrzeni polityki, za którą prezydent tak naprawdę nie odpowiada, są dodatkową okazją do oceny rządzących. W Polsce kampania jest permanentna, ale debata wciąż zbyt ograniczona. Czuję się bezpieczniej, gdy jest jej więcej, nie mniej. Przy wszystkich głupstwach, jakie w niej padają.
I jeszcze uwaga: wybór Andrzeja Dudy, a w znacznie większym stopniu Karola Nawrockiego, to pewne przełamanie rutyny personaliów partyjnej polityki. Nowi ludzie to czasem nowe idee i nowe metody. To szansa, którą Nawrocki może wykorzystać albo zmarnować.
