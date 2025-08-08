Na koniec dziesięciu lat prezydentury Andrzej Duda zaprosił do pałacu sporą grupę dziennikarzy, by się pożegnać. Byli wśród nich reprezentanci liberalno-lewicowych tytułów, które z prezydentem nie tylko polemizowały, ale okazywały mu lekceważenie i przedstawiały go jako śmieszną, przypadkową postać. Ci ludzie demonstrowali teraz niezmąconą pewność siebie. A ja się zastanawiałem, czy równie otwarty w drugą stronę byłby prezydencki pałac przy Rafale Trzaskowskim. Sądząc po notorycznym zamykaniu dla konserwatywnych mediów spotkań i konferencji kandydata Koalicji Obywatelskiej, śmiem wątpić.

Andrzej Duda udostępnił gościom swoją świeżą książkę „To ja”. Na jej głębszą analizę przyjdzie czas. Niemniej zaczyna się od opisu konwencji z 25 kwietnia 2025 r., na której odchodzący prezydent poparł Karola Nawrockiego. Zaraz potem jest opowieść o tym, jak to Jarosław Kaczyński wytypował samego Dudę.

Wtedy wszystko rozgrywało się w głowie prezesa PiS. Owszem, Duda dowiadywał się, że są czy byli inni kandydaci. Ale ja na wiele miesięcy przed kampanią 2015 roku słyszałem, że mało znanego polityka z Krakowa już do parlamentu europejskiego Kaczyński wysłał z tą właśnie intencją. Choć zarazem w jego zwycięstwo nie wierzył. Miał on tylko stoczyć walkę nieprzynoszącą prawicy kompromitacji.

Proces wyłaniania Karola Nawrockiego był dłuższy, bardziej naznaczony nieskrywanymi rozterkami i oporami w PiS. Wiele jednak połączyło obu kandydatów.

W roku 2015 dar kontaktu z tłumami i wygłaszania krasomówczych wystąpień stał się kluczem do niespodziewanego zwycięstwa Andrzeja Dudy, ale też i do następującego zaraz potem sukcesu PiS. Dziesięć lat później Karol Nawrocki, w którego zwycięstwo także nie wierzono, okazał się jedynym kandydatem do sukcesu zdolnym, bo nie był typowym politykiem PiS. Może się też okazać ważnym czynnikiem ułatwiającym zwycięstwo prawicy za dwa lata.