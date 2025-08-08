Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Foto: PAP/EPA
Izrael w ostatnich dniach znalazł się w ogniu krytyki, gdy świat obiegły zdjęcia wyglądających niczym szkielety dzieci w Gazie. Doniesienia o śmierci głodowej wstrząsnęły światową opinią publiczną, która jest zgodna, że nie ma mowy o przypadku, że głód ma się stać narzędziem nacisku na Hamas, by wypuścił ostatnich żyjących zakładników porwanych w ataku terrorystycznym 7 października. Dotąd większość zakładników wyszła na wolność dzięki mediacjom, jakie w tej sprawie prowadziły kraje trzecie. Istotną rolę odegrał jako mediator Katar, o czym zresztą zaraz będzie mowa.
