Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Michał Szułdrzyński: A jeśli Trump będzie chciał przywracać praworządność w Polsce?

Próbom wyjaśnienia afer z udziałem premiera Izraela i jego otoczenia towarzyszyły trzęsienia ziemi, cuda, zbiegi okoliczności. A na koniec we wszystko wmieszał się Donald Trump.

Publikacja: 08.08.2025 06:45

Michał Szułdrzyński: A jeśli Trump będzie chciał przywracać praworządność w Polsce?

Foto: PAP/EPA

Michał Szułdrzyński

Izrael w ostatnich dniach znalazł się w ogniu krytyki, gdy świat obiegły zdjęcia wyglądających niczym szkielety dzieci w Gazie. Doniesienia o śmierci głodowej wstrząsnęły światową opinią publiczną, która jest zgodna, że nie ma mowy o przypadku, że głód ma się stać narzędziem nacisku na Hamas, by wypuścił ostatnich żyjących zakładników porwanych w ataku terrorystycznym 7 października. Dotąd większość zakładników wyszła na wolność dzięki mediacjom, jakie w tej sprawie prowadziły kraje trzecie. Istotną rolę odegrał jako mediator Katar, o czym zresztą zaraz będzie mowa.

Pozostało jeszcze 91% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym. Prezydent
Plus Minus
Kataryna: Dajcie żyć pierwszym damom. Już współczuję Marcie Nawrockiej
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Czy Polska weźmie udział w wyścigu po bombę atomową? Domino może ruszyć w Azji
Plus Minus
Czy Polska weźmie udział w wyścigu po bombę atomową? Domino może ruszyć w Azji
– Zbyt długo Ameryka była nękana przez szumowiny społeczne – ogłosił Donald Trump, który znów zamier
Plus Minus
Pojechałem do Alcatraz. Czy byli więźniowie wierzą w pomysł Donalda Trumpa?
Prezydent RP Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką podczas uroczystości przejęcia zwierzchnictwa
Plus Minus
Karol, który szybko się uczy. Nawrocki chyba wyczuwa, gdzie są granice radykalizmu
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Uroczystość zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym. Na zdjęciu:
Plus Minus
Bogusław Chrabota: Moja osobista pretensja do prezydenta Andrzeja Dudy
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie