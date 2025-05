W czasie wywiadu udzielonego „Rzeczpospolitej” przez szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesława Kukułę zapytałem, czy grozi nam wojna? – To realne zagrożenie – odpowiedział. – Dla mnie najważniejsze pytanie jest inne. Czy i kiedy zdołamy zbudować system odporności państwa oraz zdolności Sił Zbrojnych do długotrwałego niwelowania tego zagrożenia. To, czy i kiedy wojna wybuchnie, w pewnym sensie zależy od nas. Atakowanie państwa dobrze przygotowanego do obrony, którego społeczeństwo stanie do walki, jest olbrzymim ryzykiem. Agresja zawsze karmi się słabościami – przekonywał.