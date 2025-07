Sejm przyjął nowelizację ustawy, która znacząco podwyższa limit wydatków budżetu państwa na budownictwo społeczne. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie wsparcia finansowego dla gmin i inwestorów, by poprawić dostępność mieszkań na wynajem i zredukować liczbę pustostanów w zasobach gminnych.

Reklama

Do 2030 roku Fundusz Dopłat może zostać zasilony kwotą nawet 10 mld zł, co umożliwi m.in. przywrócenie do użytkowania do 75 tys. pustostanów należących do gmin. Budżet programu społecznego budownictwa czynszowego (SBC) wzrośnie z 4,5 mld zł do 7 mld zł. Przedłużono również termin składania wniosków do programu SBC o dodatkowy rok – do 2025 roku.

Sejm zagłosował za zwiększeniem limitu wydatków na budownictwo społeczne

Opozycja złożyła również wniosek, by lokale wybudowane w ramach programu SBC nie mogły być wyodrębniane na własność przed upływem 15 lat oraz przed całkowitą spłatą kredytu udzielonego przez BGK. Wydłużono z 15 do 25 lat okres, po którym lokale powstałe z finansowego wsparcia programu BSK mogą być sprzedane – wyłącznie po cenie rynkowej, a uzyskane środki mają być przeznaczane na nowe inwestycje mieszkaniowe gminy.

Przewidziano również ułatwienia dla najemców, którzy w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców zyskają możliwość instytucjonalnego dojścia do własności w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM), co dotąd nie było możliwe.