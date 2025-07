Przekonywał przy tym, że prowadzenie postępowania przez sejmową Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej prowadzi do naruszenia niezależności KRRiT, wskazując, że przepisy nie gwarantują niezależności komisji od wpływów politycznych.

Poseł Szczucki zarzucał też niekonstytucyjność regulacji, zgodnie z którą w momencie postawienia przed Trybunałem Stanu członek KRRiT zostaje zawieszony. Jego zdaniem jest to „sytuacja z perspektywy członka KRRiT niebywała”, umożliwiająca rządowi wpływanie na KRRiT i wywoływanie efektu mrożącego.

Kolejny zarzut formułowany przez posłów PiS dotyczy liczby głosów posłów, która jest wymagana do podjęcia przez Sejm decyzji o pociągnięciu członka KRRiT do odpowiedzialności konstytucyjnej. Zgodnie z przepisami to większość bezwzględna, czyli ponad połowa głosujących za. Według posłów PiS to zbyt niski próg, który umożliwia stosunkowo łatwe przegłosowanie wniosku. – W naszym przekonaniu minimalnym progiem, tak jak w odniesieniu do prezesa NBP, powinna być większość kwalifikowana 3/5 ustawowej liczby posłów, ponieważ status prawny szefa NBP i członków KRRiT jest porównywalny, a ich niezależność wywodzi się z przepisów konstytucyjnych – stwierdził Szczucki.

Trybunał Konstytucyjny zamknął w czwartek rozprawę w tej sprawie, jednak nie wydał wyroku. Termin ogłoszenia orzeczenia wyznaczono na 16 lipca. Wyrok wyda skład pięciu sędziów: Stanisław Piotrowicz, Jarosław Wyrembak, Krystyna Pawłowicz, Bartłomiej Sochański, Bogdan Święczkowski.

Sejm zdecyduje o losach szefa KRRiT. Maciej Świrski odpiera zarzuty

Niewykluczone jednak, że tydzień później na zaplanowanym już posiedzeniu Sejm podejmie decyzję w sprawie Trybunału Stanu dla Świrskiego. Izba rozpatrzy przy tym sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która w czerwcu zdecydowała o skierowaniu sprawy na posiedzenie Sejmu.