Szef KRRiT Maciej Świrski pod ochroną Trybunału Konstytucyjnego

We wpisie na platformie X Szczucki opublikował kopię postanowienia. Wynika z niej, że decyzję podjął na posiedzeniu niejawnym 3 października 2024 r. pięcioosobowy skład TK pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej.

Postanowienie wydano po zapoznaniu się z wnioskiem grupy posłów PiS z 3 czerwca 2024 r. o wydanie zabezpieczenia. Postanowienie zobowiązuje Marszałka Sejmu, wicemarszałków, Przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i jego zastępców, Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a także inne organy Sejmu i osoby działającego z ich upoważnienia do „powstrzymania się od dokonywania jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych związanych ze złożonym wstępnym wnioskiem o pociągnięcie Przewodniczącego KRRiT do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu do czasu wydania przez TK orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie sygn. K 24/24”.

Co zarzucają posłowie Maciejowi Świrskiemu

Wniosek o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu podpisało w maju br. 185 posłanek i posłów. Trzy zarzuty dotyczą nieprzekazywania, lecz kierowania do depozytu sądowego należnych mediom publicznym środków z abonamentu. Dwa zarzuty mówią o żądaniu od jednostek publicznej radiofonii i telewizji informacji, do uzyskiwania których szef Krajowej Rady nie miał prawa, i nakładaniu kar za niespełnienie tych żądań. Z kolei w sprawach mediów prywatnych zarzuty dotyczą nieuzasadnionego przewlekania postępowań koncesyjnych, nakładania i kar na niezależnych nadawców i ich egzekwowania przed uprawomocnieniem. Dwa ostatnie zarzuty dotyczą nie tylko niewykonania badań statystycznych dotyczących odbioru sygnału stacji telewizyjnych w Polsce, do czego Rada była zobowiązana, ale też wydania przeznaczonych na nie kilkunastu milionów złotych na badania komercyjne.