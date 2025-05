Z informacji, którą otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury, wynika, że Instytut Pileckiego złożył zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dotyczące działalności filii w Szwajcarii – Pilecki-Institut (Schweiz).

– Jego przedmiotem są nieprawidłowości w zawieraniu umów dotyczących obsługi prawnej spółki Pilecki-Institut GmbH z siedzibą w Rapperswilu – poinformowało „Rz” Centrum Informacyjne resortu.

Czego dotyczy zawiadomienie do prokuratury

Potwierdził to rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr A. Skiba, który doprecyzował, że zawiadomienie złożył pełnomocnik ustanowiony przez dyrektora instytutu Krzysztofa Ruchniewicza. Dotyczy ono niegospodarności na szkodę Instytutu Męstwa i Solidarności im. Witolda Pileckiego z art. 296 § 1 i 3 kodeksu karnego (mówi on o wyrządzeniu szkody w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do dziesięciu lat).

Prokurator Skiba dodał, że planowane jest przesłuchanie dyrektora Ruchniewicza, ale też dosłanie materiałów od Instytutu Pileckiego, w tym tłumaczeń z języków obcych. – Na chwilę obecną nie udzielamy szerszych informacji w tej sprawie – dodał prokurator Skiba.