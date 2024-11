Do kogo wojsko strzela na granicy, czyli strefa zmilitaryzowana

Mundurowi są atakowani kamieniami, ale też strzelano do nich z procy, rzucano szklanymi butelkami, gałęziami. Dwa razy obrzucono ich koktajlami Mołotowa. Niekiedy używali też materiałów pirotechnicznych, które kupili w białoruskich sklepach. Jak poinformował „Rzeczpospolitą” pułkownik Radosław Wiszenko z Prokuratury Rejonowej Białystok - Północ, który kieruje pionem wojskowym od początku kryzysu na granicy polsko - białoruskiej do prokuratury wpłynęło 76 spraw dotyczących czynnej napaści na żołnierzy Wojska Polskiego służących na granicy.

Żołnierze używają broni gładkolufowej

- Poziom agresji spadł - przyznaje generał, gdy wybrani żołnierze zostali wyposażeni w karabiny gładkolufowe z amunicją niepenetrującą. Wojskowi, którzy dostali taką broń zostali wyselekcjonowani („chodzi o to, aby był to żołnierz wyciszony, działający na chłodno” - słyszę) i przeszkoleni przez policję lub żandarmerię.

- W sumie używaliśmy tej broni kilkanaście razy. I efekt był widoczny - opisuje generał. Precyzuje, że broń ta była wykorzystywana głównie wobec tzw. procarzy. - Ich nie nazywam migrantami, to są po prostu bandyci - zaznacza. - Strzelali z proc do naszych żołnierzy stalowymi kulkami albo amunicją wygrzebywaną gdzieś ze strzelnic białoruskich. Mierzona prędkość takiej kulki to ok. 178 km/h, czyli to mniej więcej prędkość pocisku wystrzelonego z pistoletu. To zabójstwo dla żołnierza. Stąd decyzja o użyciu broni gładkolufowej. Od tego momentu straciliśmy z oczu procarzy - podkreśla oficer.

Uzbrojenie żołnierzy służących na granicy

Żołnierze wyposażeni są w długą broń, kamizelki kuloodporne, pakiety medyczne i zestawy optyczne pozwalające obserwować teren w nocy. W wybranych wartowniach na ścianach widzą plastikowe tarcze, pojemniki z gazem oraz pałki do rozpraszania tłumu. W tym zakresie armię wspiera policjanci, którzy także są kierowani na granicę. Wojsko występowało do tej formacji o udostępnienie „na pasku” urządzeń LRAD, które emitują dźwięk o wysokiej głośności, co działa odstraszająco, ale nie dostało na to zgody.