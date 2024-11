Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci oficera WOT

Art 155 kk dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka.

Żołnierz popełnił samobójstwo na parkingu przed jednostką

To drugie postępowanie prowadzone przez olsztyńską prokuraturę w sprawie śmierci żołnierza z Braniewa. 4 czerwca na ogólnodostępnym parkingu przy 9. Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej znaleziono zwłoki 44-letniego starszego szeregowego Mariusza M. żołnierza tej jednostki. „Rzeczpospolita” napisała o tym jako pierwsza.

– Postępowanie w tej sprawie nie zostało jeszcze zakończone, jednak dotychczasowe czynności nie wskazują, aby do śmierci pokrzywdzonego mogły przyczynić się osoby trzecie. Śledztwo jest prowadzone o czyn z art. 151 kk – mówi nam prokurator Brodowski i precyzuje, że dotyczy ono „doprowadzenia namową lub poprzez udzielenie pomocy do targnięcia się na swoje życie przez Mariusza M.”

Do tragedii z udziałem żołnierza z braniewskiej brygady pancernej doszło też 26 stycznia 2022 r. w Białowieży. Znaleziono wtedy 22-letniego żołnierza z raną postrzałową głowy. Jak podało wojsko „doszło do wystrzału z broni służbowej, w wyniku którego nastąpiła śmierć żołnierza”. Do zdarzenia doszło przed przystąpieniem żołnierza do służby, w pobliżu miejsca, gdzie byli zakwaterowani wojskowi pilnujący granicy z Białorusią.

Ilu żołnierzy popełniło w tym roku samobójstwo?

Z danych MON wynika, że w pierwszym półroczu tego roku doszło do 11 samobójstw wśród żołnierzy. W lutym tego roku resort obrony uruchomił wojskowy telefon zaufania 800 300 311. Początkowo eksperci odpowiadali na telefony w godzinach 8-20 i głównie wskazywali na możliwość wsparcia ze strony konsultantów dowódców ds. profilaktyki psychologicznej w jednostkach wojskowych. Jednak od 1 maja Wojskowy Telefon Wsparcia Psychologicznego działa przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Jak nas informuje zespół prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej od 1 maja do 27 października skorzystało z niego ponad 250 osób (połowę stanowili żołnierze).

„Według statystyk publikowanych przez Światową Organizację Zdrowia średnia liczba samobójstw w Polsce wynosi odpowiednio: 2005 – 17,7; 2010 – 18,6; 2015 – 15,8; 2016 – 16,2 na 100 tys. osób. Wskaźnik samobójstw popełnianych przez żołnierzy jest porównywalny, a nawet nieco niższy” – dodaje wydział prasowy MON.