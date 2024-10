Polacy pomogą w remoncie lwowskiej willi

– Do Instytutu Polonika do dzisiaj wpłynęła jedna prośba o pomoc. Jest to wniosek o wsparcie finansowe w przygotowaniu dokumentacji technicznej na odbudowę willi Ludwika Hellera przy ul. Melnyka 7, uszkodzonej w ataku z 4 września. Instytut Polonika realizuje podpisaną umowę ze wskazanym przez miasto wykonawcą – poinformowała „Rzeczpospolitą” Aneta Pytrus z Instytutu Polonika. Koszt wykonania dokumentacji to 210 tys. hrywien (ok. 20 tys. zł). I dodała, że w przypadku otrzymania kolejnych próśb o wsparcie, w uzgodnieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Polonika będzie „rozważać taką pomoc w miarę swoich możliwości finansowych i prawnych”.

Uszkodzona willa Ludwika Hellera

Jak napisaliśmy we wrześniu w „Rzeczpospolitej”, wśród uszkodzonych budynków była właśnie willa Ludwika Hellera, założyciela lwowskiej filharmonii i dyrektora Teatru Miejskiego we Lwowie. Heller był m.in. kompozytorem, reżyserem operowym, a także autorem sztuk teatralnych. Uczestniczył w obronie Lwowa w czasie wojny polsko-ukraińskiej (1918–1919). Był wtedy komendantem Milicji Obywatelskiej VI dzielnicy. Jego willa zbudowana w 1905 roku nawiązywała do stylu zakopiańskiego. W czasie rosyjskiego ataku została uszkodzona więźba dachowa, ceramiczne dachówki, stropy oraz okna i drzwi.



Instytut Polonika od pierwszych dni pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę zaangażował się w pomoc dla władz ukraińskich przy zabezpieczaniu zabytkowych obiektów. Te znajdujące się we Lwowie we współpracy z Zarządem Ochrony Środowiska Historycznego lwowskiej rady miejskiej zostały zabezpieczone przed pożarem oraz falą uderzeniową po wybuchu. Do tego celu zostały wykorzystane niepalne materiały, wełna mineralna, płyty OSB i koce gaśnicze przekazane do Ukrainy. Osłonięte zostały niektóre rzeźby oraz witraże kościołów, a specjalny stelaż chroni przed odłamkami kolumnę Adama Mickiewicza. Jednocześnie Instytut Polonika prowadzi prace konserwatorskie w lwowskich świątyniach oraz na cmentarzu Łyczakowskim. Od niedawna baza gromadząca informacje o śladach obecności polskiej kultury na świecie jest dostępna w języku ukraińskim. W bazie tej, prowadzonej przez Instytut Polonika, znajduje się około 72 tys. wpisów, z czego około 20 tys. powiązanych jest z Ukrainą.