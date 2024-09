Po ataku rosyjskim na Lwów. Zniszczone wille lwowskich osobowości

Zniszczona willa Ludwika Hellera we Lwowie

Wśród uszkodzonych budynków jest willa Ludwika Hellera, założyciela lwowskiej filharmonii i dyrektora Teatru Miejskiego we Lwowie. Ludwik Heller był m.in. kompozytorem, reżyserem operowym, a także autorem sztuk teatralnych. W czasie wojny polsko-ukraińskiej uczestniczył w obronie Lwowa, był wtedy komendantem Milicji Obywatelskiej VI dzielnicy. Jego willa zbudowana w 1905 roku nawiązywała do modnego wówczas stylu zakopiańskiego.

Rosyjskie rakiety spadły w pobliżu pałacu Józefa Franza

Poważnie uszkodzona został też pałac lwowskiego przedsiębiorcy, nazywanego królem gipsu, Józefa Franza. Obiekt wybudowany w 1892 r. jest bogato zdobiony, został bowiem zaprojektowany przez architekta Jana Perosia w stylu eklektyzmu, zaś wnętrza projektował Edmund Pliszewski, który wykonywał m.in. wnętrza Teatru Miejskiego we Lwowie. Po I wojnie światowej w pałacu tym mieszkał Karol Richtman-Rudniewski, inżynier, architekt i wojskowy, pasjonat automobili i balonów pasażerskich. W latach 30. XX wieku właścicielami budynku byli hrabia Mieczysław Chodkiewicz i jego żona Felicja, a po zajęciu tych terenów przez Sowietów urządzono tam przychodnię dla chorych na gruźlicę. Teraz znajduje się tam centrum medycyny sportowej. W wyniku wybuchu uszkodzone zostały szyby i okna.

Jak Instytut Polonika pomaga Ukrainie

Instytut Polonika od pierwszych dni pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę zaangażował się w zabezpieczanie cennych obiektów, które znajdują się m.in. we Lwowie. We współpracy z Zarządem Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej zabytkowe budynki zabezpieczane były przed pożarem oraz falą uderzeniową po wybuchu. Do tego celu zostały wykorzystane niepalne materiały, wełna mineralna, płyty OSB czy koce gaśnicze, przekazywane na Ukrainę bezpośrednio przez Instytut Polonika. Osłonięto też niektóre rzeźby czy witraże cennych zabytków, m.in. kościołów. Konstrukcja metalowa chroni przed odłamkami m.in. kolumnę Adama Mickiewicza. Jednocześnie prowadzone są działania konserwatorskie w lwowskich świątyniach oraz na cmentarzu Łyczakowskim.