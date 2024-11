Marek Kozubal: Dlaczego Trump nie powoduje u mnie gęsiej skórki

Poprawa infrastruktury wojskowej to fundament bezpieczeństwa

Mowa była np. o budowie nowych płyt postojowych dla ciężkich samolotów transportowych, terminali pasażerskich, bocznic kolejowych na lotniskach m.in. Wrocław-Strachowice, ale też o budowie hangarów dla bezzałogowców i miejsca składowania amunicji w Łasku czy 31 ukrytych pod ziemią magazynów na amunicję w Powidzu.

Dokument szczegółowo opisywał także zasady traktowania żołnierzy amerykańskich, z jakich ułatwień mogą korzystać – chodziło np. o płacenie podatków, zasady posiadania i posługiwania się bronią, a także jurysdykcji karnej. Ta ostatnia kwestia wcześniej budziła kontrowersje, bo niektóre media podawały informację o eksterytorialności obiektów wojskowych użytkowanych przez Amerykanów oraz wyłączeniu odpowiedzialności karnej w przypadku popełnienia przez nich wykroczenia lub przestępstwa.

Czytaj więcej Wybory w USA 47. prezydent USA wybrany. Będzie nim Donald Trump Po tym jak CNN i NBC uznały Donalda Trumpa zwycięzcą wyborów w Wisconsin 45 prezydent USA zapewnił sobie 276 głosów elektorskich, co oznacza, że zostanie 47 prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Cokolwiek by dzisiaj mówić, ten dokument stworzył podstawy do szybkiego zwiększenia liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce do 10 tys., co miało miejsce zaraz po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Dzisiaj warto też przypomnieć, że umowa ta była negocjowana wtedy, gdy niektóre media twierdziły, iż Donald Trump ma zamiar wycofać wojska z Europy i ograniczyć aktywność Ameryki w strukturach paktu północnoatlantyckiego.

Faktem jest i to, że to Trump naciskał państwa NATO do zwiększenia obciążeń finansowych związanych ze zbrojeniami. W tym zakresie Polska jest dzisiaj prymusem

Umowa ta w istocie nie okazała się kontraktem komercyjnym czy umową handlową – jak wówczas wskazywali przeciwnicy Trumpa, ale urzeczywistnieniem strategicznej wizji ściślejszej współpracy polsko-amerykańskiej.