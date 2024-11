Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w USA?

Tak naprawdę Donald Trump na razie nie wygrał wyborów prezydenckich w USA. „New York Times” ocenia jego szanse na 90 proc., bukmacherzy już na 96 proc. Na razie nikt, nawet sam Donald Trump, nie odważy się szybko przesądzać swojego zwycięstwa.

Zresztą nie ma powodu, by to robić, skoro wszystko idzie po jego myśli. O godz. 6.30 naszego czasu impreza w Palm Beach wciąż trwała, a Donald Trump pozwalał tłumowi się gromadzić na ulicach, w amerykańskim stylu budując tylko coraz większe napięcie. Ale należy się spodziewać, że niedługo wszystko będzie jasne. Kamala Harris miała już nawet odwołać swoje przemówienie tej nocy. Trump zapewne powoli zmierza na wieczór wyborczy, by rozwiać ostatnie wątpliwości.