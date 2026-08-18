Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 17 na 18 sierpnia:

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Statek w cieśninie Ormuz zaatakowany

Statek handlowy wychodzący z cieśniny Ormuz został trafiony przez pocisk nieznanego pochodzenia – poinformowała brytyjska agencja ds. operacji handlu morskiego (UKMTO). Według tego źródła, pocisk uderzył w statek o godz. 3.35 czasu polskiego.

„Uderzenie spowodowało uszkodzenia maszynowni, a jeden z członków załogi odniósł obrażenia” – głosi komunikat. Jak czytamy, pozostałym marynarzom pomaga omańska straż przybrzeżna, zaś władze prowadzą dochodzenie.

Incydent pogłębia paraliż żeglugi wywołany atakiem Izraela i USA na Iran. Obecnie cieśninę Ormuz pokonują każdego dnia pojedyncze statki, zaś przed wybuchem wojny szlakiem tym przechodziło do 150 jednostek dziennie. Przez cieśninę przechodziło wówczas ok. 20 proc. światowej ropy oraz gazu LNG. Konsekwencją blokady cieśniny Ormuz jest wzrost cen ropy, który przełożył się na wzrost cen paliw na stacjach benzynowych.

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump zagroził bombardowaniem Omanu, jeśli państwo to będzie utrudniało amerykańskie działania w regionie. Z kolei w sobotę szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghczi oświadczył, że wymiana wiadomości przez pośredników nie oznacza prowadzenia dialogu, a Teheran wciąż nie podjął decyzji o powrocie do bezpośrednich negocjacji z Waszyngtonem.

Statki handlowe w cieśninie Ormuz Foto: REUTERS/Stringer

Wojna USA z Iranem. Erdoğan wzywa Trumpa do kontynuowania rozmów

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan wezwał prezydenta Stanów Zjednoczonych do kontynuowania rozmów z Iranem w celu deeskalacji napięć między oboma krajami i zaoferował wsparcie Ankary w wysiłkach na rzecz pokoju – poinformowała kancelaria Erdoğan po telefonicznej rozmowie przywódców Turcji i USA. Granicząca z Iranem Turcja wielokrotnie już wzywała do zakończenia wojny.

„Erdogan oświadczył, że niezwykle ważne jest podjęcie maksymalnych działań dyplomatycznych w związku z napięciami między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i (...) że Turcja będzie nadal wspierać wysiłki pokojowe” – czytamy w komunikacie. Erdoğan i Trump rozmawiali również o stosunkach dwustronnych, wojnie w Strefie Gazy oraz pakcie obronnym między Turcją, Arabią Saudyjską i Pakistanem.

Wcześniej w poniedziałek wysoki rangą przedstawiciel Teheranu powiedział agencji Reutera, że Iran przejdzie do „w pełni ofensywnej” postawy militarnej, ponieważ wysiłki na rzecz wynegocjowania trwałego zakończenia wojny utknęły w martwym punkcie, a Waszyngton wykluczył możliwość przedłużenia tymczasowego zawieszenia broni.

Brytyjska agencja zauważyła, że postępy w rozmowach pokojowych oraz na rzecz przywrócenia ruchu tankowców przez cieśninę Ormuz utknęły w martwym punkcie. Porozumienie podpisane w czerwcu przewidywało 60-dniowy termin, w którym USA i Iran miały osiągnąć ostateczne porozumienie.

W poniedziałek minister spraw zagranicznych Turcji omówił ze swoim irańskim odpowiednikiem kwestie ponownego otwarcia cieśniny i kontynuacji zawieszenia broni.

Strzelanina na Filipinach, są ofiary

Dwie osoby zginęły w strzelaninie, do której doszło we wtorek rano w jezuickim liceum w mieście Zamboanga na południu Filipin – podały lokalne media. Sprawca, uzbrojony w dwie sztuki broni palnej, otworzył ogień w kierunku nauczyciela i zastrzelił jednego z uczniów, po czym odebrał sobie życie.

Władze działającej przy uniwersytecie Ateneo de Zamboanga szkoły oraz policja przekazały, że sytuacja została opanowana. – Potwierdzamy, że są dwie ofiary śmiertelne – oświadczył rektor uniwersytetu Ernald Andal, cytowany przez agencję Reutera. – Nie ma już aktywnych strzelców – dodał.

Czytaj więcej Przestępczość Strzelanina w szkole pod Bangkokiem. Nie żyje nauczyciel Co najmniej siedem osób, w tym sprawca, zginęło, a 15 zostało rannych w piątkowej strzelaninie w szkole średniej w prowincji Nonthaburi, na północ...

Burmistrz miasta, Khymer Adan Olaso, potwierdził na antenie radia DZMM, że napastnik i ofiara uczęszczali do tej samej placówki. Samorządowiec dodał, że sprawca użył m.in. broni o dużej sile rażenia. Napastnik prawdopodobnie miał przy sobie kamerę nasobną, by transmitować atak na żywo.

Ministerstwo Edukacji Filipin wyraziło głębokie zaniepokojenie incydentem i zapowiedziało zapewnienie pierwszej pomocy psychologicznej oraz wsparcia psychospołecznego dla uczniów i personelu placówki. Resort zaapelował również do opinii publicznej o nieudostępnianie w sieci drastycznych zdjęć i nagrań ze względu na dobro nieletnich.

To druga strzelanina w filipińskich szkołach w ostatnich miesiącach. W czerwcu w placówce w mieście Tacloban zginęło troje uczniów, a około dwudziestu odniosło obrażenia w ataku przeprowadzonym przez ich rówieśników.

Dwoje ludzie zginęło w Zaporożu

Dwie osoby zginęły w wyniku ataku rosyjskich dronów na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy – poinformował w mediach społecznościowych szef obwodowej administracji wojskowej Iwan Fedorow. Przekazał, że ofiary ataku to 43-letni mężczyzna i 41-letnia kobieta.

Z kolei władze Odessy, miasta portowego na południu Ukrainy, poinformowały o co najmniej dziewięciu osobach rannych w wyniku rosyjskich ataków. „Wróg kontynuuje terror wobec ludności cywilnej w obwodzie odeskim” – napisał w serwisie Telegram szef regionalnych władz wojskowych Ołeh Kiper. Według ukraińskich mediów w rosyjskich atakach dronowych ucierpiała restauracja i kilka domów prywatnych.