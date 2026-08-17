Prezydent USA Donald Trump zagroził zbombardowaniem Omanu, jeśli państwo to „stanie na drodze” planom Waszyngtonu na rzecz zawarcia porozumienia pokojowego z Iranem – podała stacja Fox News.

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Donald Trump grozi Omanowi

Reporter Fox News zapytał Trumpa o prowadzone równolegle rozmowy Iranu i Omanu dotyczące kontroli nad Cieśniną Ormuz.

Prezydent USA odpowiedział: – Jeśli Oman stanie na drodze, zbombardujemy ich i zrobimy z nich g...”..

Słowa Trumpa padły w czasie, gdy Iran i Oman informują o osiągnięciu porozumienia w sprawie morskiej trasy tranzytowej przez Cieśninę Ormuz. Oba państwa pracują obecnie nad uzgodnieniem szczegółów wspólnego oświadczenia.

Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Baghaei poinformował, że strony uzgodniły przebieg trasy. Negocjacje są jednak kontynuowane w związku z utrzymującymi się napięciami wokół ponownego otwarcia tej strategicznej drogi wodnej.

Umowa w sprawie Cieśniny Ormuz, która ma być zawarta między Iranem i Omanem, przewiduje, że Teheran będzie miał kontrolę nad statkami wpływającymi na wody Cieśniny Ormuz – twierdzi irańskie źródło i dwa inne bliskowschodnie źródła, na które powołuje się Reuters. Jak zauważa agencja, jest to poważne ustępstwo na rzecz Iranu.

Umowa Iranu z Omanem

Gdyby doniesienia agencji Reutera potwierdziły się, oznaczałoby to, że wojna USA z Iranem doprowadziła do zmiany zwiększającej znaczenie Iranu w regionie. Przed wybuchem wojny Cieśnina Ormuz, położona w obrębie wód terytorialnych Iranu i Omanu, była uważana za międzynarodowy szlak wodny, przez który żegluga przebiegała swobodnie. Przed wybuchem wojny cieśninę, bez konieczności ponoszenia żadnych opłat, pokonywało nawet 150 statków dziennie.

Iran zaangażował się w rozmowy z Omanem na temat Cieśniny Ormuz w ramach szerszych działań dyplomatycznych, których celem jest zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Już po zawarciu wstępnego porozumienia kończącego wojnę z USA 17 czerwca, Iran atakował statki przepływające przez Cieśninę Ormuz szlakiem wzdłuż wybrzeży Omanu uznając, że zapisy porozumienia oznaczają, iż swobodnie przez cieśninę można przepływać jedynie szlakiem wyznaczonym przez Iran.

Mimo iż Trump twierdzi, że umowa ws. Cieśniny Ormuz ma zostać wkrótce sfinalizowana, według źródeł Reutera istotne kwestie w tym zakresie nadal są nierozstrzygnięte. Jedno ze źródeł mówi, że nadal nie wiadomo, co miałaby oznaczać „kontrola” Teheranu nad statkami, które przepływają przez Cieśninę Ormuz. Negocjatorzy z państw Zatoki Perskiej nalegają, aby państwa regionu nadzorowały kontrole statków przechodzących przez cieśninę, przeprowadzane przez Iran oraz by opłaty za korzystanie z wód cieśniny były dobrowolne. Iran ma oczekiwać, że opłaty za korzystanie z wód cieśniny będą wynosić od 5 do 7 proc. wartości przewożonego ładunku, Oman skłania się ku opłatom w wysokości 3 proc. wartości ładunku, a USA sprzeciwiają się wszelkim opłatom.