„Iran zaostrzy (sposób) działania, jeśli tymczasowe porozumienie pokojowe nie zostanie wdrożone” – oświadczył przedstawiciel władz w Teheranie.

Reklama Reklama

Iran ostrzega USA. Teheran zapowiada ofensywę

Źródło agencji zasygnalizowało zmianę polityki Iranu z defensywnej na „w pełni ofensywną”. Jak dodał urzędnik, Teheran dał Waszyngtonowi kilka tygodni na pełne wdrożenie porozumienia z Islamabadu z połowy czerwca.

Cieśnina Ormuz pozostaje punktem zapalnym

Reuters zauważył, że postępy w rozmowach pokojowych oraz na rzecz przywrócenia ruchu tankowców przez strategicznie ważną cieśninę Ormuz utknęły w martwym punkcie. Porozumienie podpisane w czerwcu przewidywało 60-dniowy termin, w którym USA i Iran miały osiągnąć ostateczne porozumienie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Donald Trump grozi zbombardowaniem Omanu. „Jeśli stanie na drodze” – Jeśli Oman stanie nam na drodze, zbombardujemy z nich gówno – miał powiedzieć Donald Trump na antenie Fox News. Prezydent USA odniósł się do nego...

Trump grozi eskalacją i stawia Iranowi ultimatum

Prezydent USA Donald Trump zagroził w poniedziałek, że zbombarduje Oman, jeśli będzie przeszkadzać w amerykańskiej blokadzie morskiej Iranu i w działaniach dotyczących kontroli nad cieśniną Ormuz. Oświadczył, że Iran powinien się poddać.

Iran nie zdecydował jeszcze o powrocie do rozmów z USA

W sobotę irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi oświadczył w wywiadzie, że władze w Teheranie nie podjęły decyzji o powrocie do negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Jak zauważył, wymiana wiadomości przez pośredników nie jest równoznaczna z prowadzeniem dialogu.