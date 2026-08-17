„Iran zaostrzy (sposób) działania, jeśli tymczasowe porozumienie pokojowe nie zostanie wdrożone” – oświadczył przedstawiciel władz w Teheranie.
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Iran ostro zareagował na słowa Donalda Trumpa, który zapowiedział, że wkrótce ogłosi, iż cieśnina Ormuz jest terytorium.. Teheran uznał tę zapowied...
Źródło agencji zasygnalizowało zmianę polityki Iranu z defensywnej na „w pełni ofensywną”. Jak dodał urzędnik, Teheran dał Waszyngtonowi kilka tygodni na pełne wdrożenie porozumienia z Islamabadu z połowy czerwca.
Reuters zauważył, że postępy w rozmowach pokojowych oraz na rzecz przywrócenia ruchu tankowców przez strategicznie ważną cieśninę Ormuz utknęły w martwym punkcie. Porozumienie podpisane w czerwcu przewidywało 60-dniowy termin, w którym USA i Iran miały osiągnąć ostateczne porozumienie.
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– Jeśli Oman stanie nam na drodze, zbombardujemy z nich gówno – miał powiedzieć Donald Trump na antenie Fox News. Prezydent USA odniósł się do nego...
Prezydent USA Donald Trump zagroził w poniedziałek, że zbombarduje Oman, jeśli będzie przeszkadzać w amerykańskiej blokadzie morskiej Iranu i w działaniach dotyczących kontroli nad cieśniną Ormuz. Oświadczył, że Iran powinien się poddać.
W sobotę irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi oświadczył w wywiadzie, że władze w Teheranie nie podjęły decyzji o powrocie do negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Jak zauważył, wymiana wiadomości przez pośredników nie jest równoznaczna z prowadzeniem dialogu.
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