Do tragedii doszło w szkole Debsirin Nonthaburi School w dzielnicy Bang Kruai, na północno–zachodnich obrzeżach stolicy Tajlandii. Policja potwierdziła, że napastnikiem był uczeń tej placówki. Nie ujawniono jego tożsamości ani motywu działania.

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Relacje świadków ze strzelaniny w szkole w Tajlandii

Zdjęcia opublikowane przez służby ratunkowe pokazują karetki pogotowia i ratowników udzielających pomocy rannym przed budynkiem szkoły. Na jednym z nich widać osobę leżącą na noszach, przygotowywaną do transportu.

Jeden z 18–letnich uczniów powiedział agencji Reutera, że początkowo nie zdawał sobie sprawy z tego, co się dzieje.

– Na początku myślałem, że to petardy albo ktoś uderza w jakiś metalowy przedmiot. Nie sądziłem, że to strzały. Słychać było ich bardzo dużo. Potem zapadła cisza, a po chwili znów zaczęły padać – relacjonował.

Według władz oświatowych w poprzednim roku szkolnym w placówce uczyło się około 3100 uczniów, a zatrudnionych było 147 nauczycieli.

Kolejna tragedia z użyciem broni w Tajlandii

To kolejny przypadek śmiertelnej strzelaniny w tajlandzkiej szkole. W lutym nauczyciel zginął, a uczeń został ranny po ataku w szkole w dystrykcie Hat Yai na południu kraju.

Najtragiczniejszym tego typu wydarzeniem w ostatnich latach pozostaje masakra z października 2022 r., gdy były policjant zabił kilkadziesiąt osób, w tym wiele dzieci, podczas ataku z użyciem broni palnej i noża w prowincji Nong Bua Lamphu.

Choć tajlandzkie przepisy dotyczące posiadania broni należą do restrykcyjnych, nielegalne posiadanie broni jest nadal poważnym problemem. Za taki czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Po serii masowych strzelanin władze zaostrzyły przepisy. Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń lub przedłużenie licencji muszą obecnie przejść obowiązkową ocenę medyczną.