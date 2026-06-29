Do strzelaniny doszło w południe w rejonie Dankersstrasse, w centrum miasta. Policja poinformowała o „dynamicznej sytuacji” i przekazała, że oddano wiele strzałów. Nad centrum krążyły dwa śmigłowce, a w mieście trwała duża akcja służb.

Reklama Reklama

Strzelanina w Niemczech. Są ofiary

Około godz. 13.45 policja potwierdziła, że w strzelaninie zginęło sześć osób. Od kul rannych zostało także kilka kolejnych osób, ich dokładna liczba nie jest jednak znana. Agencja dpa pisze o ciężko rannych.

Według niemieckich mediów, powołujących się na policję, do strzelaniny miało dojść w placówce dla młodzieży. Przy Dankersstrasse mieści się m.in. ośrodek dla matek z dziećmi, dający schronienie kobietom w ciąży i młodym matkom. Nieopodal znajduje się także komisariat policji w Stade.

Stade to miasto powiatowe liczące około 50 tys. mieszkańców, położone na zachód od Hamburga. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego – według agencji Reutera mężczyznę. Część doniesień mówi o kilku zatrzymanych, w tym o domniemanym sprawcy, jednak policja na razie tego nie potwierdziła.

Policja zakomunikowała, że zagrożenie dla mieszkańców już minęło. Wcześniej służby apelowały w mediach społecznościowych, by ze względów bezpieczeństwa unikać rejonu, w którym doszło do strzelaniny, i nie utrudniać działań służb.

Okoliczności i tło strzelaniny pozostają na razie całkowicie niejasne. - Dziękuję funkcjonariuszom policji za ich służbę w tej chaotycznej sytuacji – powiedział Carsten Brokelmann, miejski radny. Podkreślił także, że „składa najgłębsze kondolencje ofiarom tego okropnego zdarzenia i ich rodzinom” oraz dodał, że na razie nie może przekazać żadnych informacji na temat okoliczności zbrodni.