Strzelanina podczas festiwalu w Toledo, ostrzał Zaporoża i przygotowania do wyborów w Armenii
Co najmniej 12 osób, w tym dwie ciężko, zostało rannych w strzelaninie podczas festiwalu Old West End w Toledo w stanie Ohio w północno-zachodniej części stanu Ohio – informuje CNN. Śledczy przypuszczają, że w strzelaninie brało udział dwóch napastników, którzy najprawdopodobniej strzelali do siebie nawzajem. Żaden z podejrzanych nie został dotąd zatrzymany. Śledczy zabezpieczają nagrania z monitoringu i telefony komórkowe świadków.
Ofiary mają od 14 do 61 lat. Nagrania pokazywane przez amerykańskie media dokumentują moment wybuchu paniki. Po serii strzałów uczestnicy festiwalu zaczęli uciekać między food truckami i zaparkowanymi wózkami golfowymi, szukając schronienia.
Festiwal Old West End to coroczne wydarzenie organizowane w jednej z największych w USA dzielnic z zabudową wiktoriańską. W programie tegorocznej edycji znalazły się koncerty na żywo, parada oraz strefa gastronomiczna.
Nocą Rosjanie zaatakowali Ukrainę 236 dronami. Przez całą noc trwał też ostrzał Zaporoża i obwodu zaporoskiego, Rosjanie atakowali miasto nie tylko dronami, ale również kierowanymi bombami oraz pociskami balistycznymi. O sytuacji poinformował w mediach społecznościowych Iwan Fedorow, szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. "W wyniku wrogiego ataku jedna z dzielnic Zaporoża została częściowo pozbawiona prądu. Pracownicy energetyki już pracują nad przywróceniem zasilania odbiorcom", przekazał.
Na razie nie przekazano informacji o osobach poszkodowanych ani o skali zniszczeń.
W Armenii rozpoczęły się wybory parlamentarne. O ponad 100 miejsc w jednoizbowym Zgromadzeniu Narodowym ubiegają się kandydaci 19 partii i bloków. Faworytem jest rządząca, prozachodnia Umowa Społeczna premiera Nikola Paszyniana, którego poparł m.in. prezydent USA Donald Trump. Główne ugrupowania opozycji są zorientowane na Rosję. Częściowe oficjalne wyniki powinny być znane jeszcze w niedzielę.
Głosowanie w Armenii oceniane jest przez ekspertów jako wybór między Rosją a Zachodem. Od odzyskania niepodległości w 1991 r. Armenia utrzymuje bliskie stosunki z Rosją, która jest jej największym partnerem handlowym i do niedawna była jej głównym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa. Proces zmiany kursu armeńskiej polityki na bardziej prozachodni rozpoczął się wraz z dojściem Paszyniana do władzy w 2018 r.
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