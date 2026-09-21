Kinga Duda
Informację o zdarzeniu z udziałem 31-letniej kobiety potwierdziła policja. Nie ujawniła jednak żadnych personaliów.
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Jak podało Echo Dnia, służby otrzymały informację o wypadku w niedzielę ok. godz. 21:20. Na miejscu ustalono, że 30-letnia kobieta kierująca Jaguarem straciła nad nim panowanie i uderzyła w bariery energochłonne. Do zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Szewce w powiecie kieleckim (województwo świętokrzyskie).
Według ustaleń serwisu, samochodem kierowała Kinga Duda, córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Była trzeźwa. Po zdarzeniu trafiła do szpitala w Kielcach, który opuściła po północy.
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Informację o zdarzeniu na świętokrzyskim odcinku S7 potwierdziła policja w rozmowie z serwisem tvn24.pl
– Miało miejsce przed godziną 21:30 w niedzielę. Kobieta w wieku 31 lat zjechała z drogi samochodem marki Jaguar i uderzyła w bariery – powiedział podkomisarz Maciej Ślusarczyk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. – Sytuacja skończyła się wizytą w szpitalu, ale nie było zagrożenia życia – przyznał policjant i dodał, że kobieta była trzeźwa.
W rozmowie z Faktem oficer prasowy powiedział, że dokładne przyczyny utraty panowania nad pojazdem są cały czas badane przez służby.
– Trzeba wziąć pod uwagę, że panowały trudne warunki na drodze, ponieważ był silny opad deszczu – dodał podkomisarz Maciej Ślusarczyk.
Kinga Duda jest córką byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Urodziła się w 1995 r. w Krakowie, gdzie ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.
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