– W środę zebrała się Rada Krajowa ZZM na nadzwyczajnym posiedzeniu, na którym podjęto uchwałę, w której zwracamy się do maszynistów kolejowych, aby jutro każdy przejazd kolejowy w Polsce przejeżdżać z prędkością bezpieczną, która na kolei jest określona na poziomie 20 km/h – powiedział Miętek na czwartkowej konferencji prasowej.

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Protest zakończy się w południe

Podkreślił, że wśród maszynistów jest „pełne poparcie dla tego typu działań”.– Maszyniści będą stosowali się do tego apelu korzystając z przepisów prawa, głównie z kodeksu pracy – wskazał.

– Zapewne będą jutro opóźnienia pociągów, pewnie nawet i duże. Natomiast uważamy, że lepiej , że będą te opóźnienia przez jeden dzień, niż miałyby ginąć kolejne osoby na polskich torach – dodał Miętek.

Początkowo kolejarze mieli ograniczać prędkość przez całą dobę. W czwartek po spotkaniu z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem zdecydowali jednak, że protest zakończy się w piątek w południe.

W środę około godziny 11.30 na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych niedaleko DK 12 doszło do zderzenia pociągu z pojazdem ciężarowym. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym wjechał na tory pomimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu, doprowadzając do zderzenia z pociągiem PKP Intercity relacji Lublin – Szczecin. W wyniku wypadku wykoleiła się lokomotywa elektryczna oraz dwa pierwsze wagony składu, którym podróżowało co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi. Zginęła jedna osoba, pasażerka pociągu. (PAP)