Jak informuje Wirtualna Polska, centrum logistyczne w powiecie świdnickim zajmie ponad 200 tys. mkw. Będzie to 12. tego typu obiekt Amazona w Polsce. Otwarcie jest planowane na październik. Inwestycja jest częścią planu rozwoju firmy na lata 2026–2028. W nowym magazynie ma znaleźć zatrudnienie ponad tysiąc osób.

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W magazynie będzie pracować ponad 5 tys. robotów

Magazyn będzie w dużym stopniu zautomatyzowany i wyposażony w rozwiązania Amazon Robotics. Pracownicy mają być wspierani przez ponad 5 tys. robotów, które będą transportować regały oraz uczestniczyć w kompletowaniu i wysyłaniu zamówień. Automatyzacja ma ułatwić wykonywanie najbardziej wymagających zadań.

Amazon podnosi stawki i oferuje czterodniowy tydzień pracy

Podstawowa stawka godzinowa pracownika magazynowego wynosi obecnie 31,50 zł brutto. Razem z premią za frekwencję można otrzymać do 36,22 zł brutto za godzinę. Od 1 października 2026 r. maksymalna łączna stawka wzrośnie do 38,52 zł brutto.

Firma zapowiada także dodatki za pracę w godzinach nocnych oraz możliwość pracy w systemie czterodniowym. Zatrudnieni będą mogli korzystać z bezpłatnego transportu z wybranych miejscowości, darmowego parkingu i posiłków za złotówkę.