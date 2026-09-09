Jak co roku na trzy dni Karpacz staje się jednym z najważniejszych miejsc gospodarczej debaty w Polsce. Politycy, prezesi firm, naukowcy i eksperci będą rozmawiać o wyzwaniach dla kraju i Europy. Ważną częścią tych rozmów będą debaty organizowane przez „Rzeczpospolitą”. Oto jedna z nich.

środa, 9 września, godz. 17:15-18:15 | Salon „Rzeczpospolitej”

Dziś problemem nie jest już brak narzędzi, które mogłyby wspierać profilaktykę. Znacznie większym wyzwaniem pozostaje to, jak wykorzystać je skuteczniej i sprawić, by działania różnych uczestników systemu ochrony zdrowia zaczęły się uzupełniać. Stawką jest zwiększenie wciąż niewystarczającego udziału Polek w badaniach profilaktycznych.

Duże możliwości daje komunikacja cyfrowa, która pozwala docierać do kobiet z informacją o badaniach w bardziej bezpośredni i dopasowany sposób. Do tego dochodzą nowe technologie i dane, którymi system już dysponuje, ale których potencjał nie zawsze jest w pełni wykorzystywany.

Jak połączyć te elementy, by profilaktyka była skuteczniejsza? O tym będą rozmawiać uczestnicy debaty „Jak zwiększyć skuteczność programów badań przesiewowych w Polsce?”.

W panelu wezmą udział: wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski; Michał Dzięgielewski, pełnomocnik prezesa NFZ; Joanna Wicha, posłanka na Sejm (Nowa Lewica); Jolanta Zięba-Gzik, posłanka na Sejm (Polskie Stronnictwo Ludowe); Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie; Anna Kupiecka, prezes Fundacji Onko-Cafe.