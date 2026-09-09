Jak co roku na trzy dni Karpacz staje się jednym z najważniejszych miejsc gospodarczej debaty w Polsce. Politycy, prezesi firm, naukowcy i eksperci będą rozmawiać o wyzwaniach dla kraju i Europy. Ważną częścią tych rozmów będą debaty organizowane przez „Rzeczpospolitą”. Oto jedna z nich.

środa, 9 września, godz. 16.05–17.05 | scena główna Hotelu Gołębiewski

Skala wyzwania jest ogromna. Według eksperymentalnej symulacji Głównego Urzędu Statystycznego z 2025 r., przy utrzymaniu dzietności na poziomie z 2024 r. (TFR 1,10), liczba ludności Polski w 2060 r. może wynieść zaledwie 28,4 mln. To aż o 2,5 mln mniej niż zakładał oficjalny scenariusz prognozy z 2023 r. Niektóre prognozy wskazują, że do końca XXI w. liczba mieszkańców Polski może zmniejszyć się nawet o 30 proc.

Kurcząca się populacja osób w wieku produkcyjnym oznacza rosnącą konkurencję o pracowników, coraz większą presję na system emerytalny i ochronę zdrowia, ale także konieczność poszukiwania nowych źródeł wzrostu. Mogą nimi być m.in. wyższa produktywność, technologie, aktywizacja starszych pracowników czy odpowiednio zaprojektowana polityka migracyjna. Demografia przestaje więc być wyłącznie problemem społecznym. Staje się jednym z kluczowych czynników, które będą kształtować przyszłość biznesu i finansów publicznych.

Czy automatyzacja i sztuczna inteligencja będą w stanie choć częściowo zrekompensować ubytek rąk do pracy? Jakiej polityki migracyjnej potrzebuje Polska i co najważniejsze, czy można odwrócić niekorzystne trendy dotyczące dzietności?

Na te pytania odpowiedzą uczestnicy debaty: dr Liwiusz Laska, prezes ZUS; dr hab. Marek Cierpiał-Wolan, prezes GUS; dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, prorektorka ds. nauki; Victoria Tian, Country President Novartis Poland; Sylwia Piekarska, dyrektorka Public & Government Affairs AstraZeneca Pharma Poland oraz Anna Papka, Impact Director McDonald’s Polska.