UKMTO podała, że jednostki zostały trafione ogniem, który uniemożliwił im dalszą żeglugę. Na razie nie ma potwierdzonych informacji o ofiarach ani o skutkach dla środowiska.

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Kolejny incydent u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Osobno UKMTO poinformowała o kolejnym zdarzeniu około 24 mil morskich od Port Rashid w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zakotwiczony statek przechylił się na bok, co może wskazywać, że nabrał wody po trafieniu niezidentyfikowanym pociskiem.

Czytaj więcej Transport Cieśnina Ormuz sparaliżowana. Setki tankowców utknęły na morzu Nie widać końca wojny między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem. Amerykański pocisk trafił w irański okręt wojenny u wybrzeży Sri Lanki, co...

Jak informuje agencja Reutera, do incydentów doszło po kolejnej eskalacji działań wojennych w regionie. We wtorek siły amerykańskiego Dowództwa Centralnego zniszczyły pięć irańskich tankowców przewożących ropę. Według CENTCOM była to odpowiedź na próby ataków rakietowych na okręt amerykańskiej marynarki wojennej.

Iran informuje o ataku na dwa okręty USA i osiem tankowców

W środę Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że w odwecie za amerykański atak zaatakował dwa okręty USA i osiem tankowców na wodach Zatoki Perskiej.

Według irańskiej formacji 10 jednostek próbowało przepłynąć przez obszar Cieśniny Ormuz, który Iran określa jako zamknięty i niebezpieczny.

Wcześniej w rejonie Cieśniny Ormuz dochodziło do kolejnych ataków na statki handlowe. W ostatnich tygodniach informowano m.in. o uszkodzeniu dwóch tankowców po eksplozjach oraz o ataku na kontenerowiec przepływający przez cieśninę.

Dochodziło również do uderzeń w inne jednostki pływające po wodach Zatoki Perskiej. Iran informował wcześniej o atakach na tankowce, a Stany Zjednoczone o operacjach wymierzonych w irańskie jednostki wykorzystywane do transportu ropy.