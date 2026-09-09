UKMTO podała, że jednostki zostały trafione ogniem, który uniemożliwił im dalszą żeglugę. Na razie nie ma potwierdzonych informacji o ofiarach ani o skutkach dla środowiska.

Kolejny incydent u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Osobno UKMTO poinformowała o kolejnym zdarzeniu około 24 mil morskich od Port Rashid w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zakotwiczony statek przechylił się na bok, co może wskazywać, że nabrał wody po trafieniu niezidentyfikowanym pociskiem.

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Turyści jadą na skuterach wodnych obok zakotwiczonych statków handlowych u wybrzeży Dubaju, 2 marca
Transport
Cieśnina Ormuz sparaliżowana. Setki tankowców utknęły na morzu

Jak informuje agencja Reutera, do incydentów doszło po kolejnej eskalacji działań wojennych w regionie. We wtorek siły amerykańskiego Dowództwa Centralnego zniszczyły pięć irańskich tankowców przewożących ropę. Według CENTCOM była to odpowiedź na próby ataków rakietowych na okręt amerykańskiej marynarki wojennej.

Iran informuje o ataku na dwa okręty USA i osiem tankowców

W środę Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że w odwecie za amerykański atak zaatakował dwa okręty USA i osiem tankowców na wodach Zatoki Perskiej.

Według irańskiej formacji 10 jednostek próbowało przepłynąć przez obszar Cieśniny Ormuz, który Iran określa jako zamknięty i niebezpieczny.

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Tankowiec na wodach cieśniny Ormuz
Dyplomacja
Atak na kontenerowiec w cieśninie Ormuz. Iran tłumaczy, kto może pływać bezpiecznie

Wcześniej w rejonie Cieśniny Ormuz dochodziło do kolejnych ataków na statki handlowe. W ostatnich tygodniach informowano m.in. o uszkodzeniu dwóch tankowców po eksplozjach oraz o ataku na kontenerowiec przepływający przez cieśninę.

Dochodziło również do uderzeń w inne jednostki pływające po wodach Zatoki Perskiej. Iran informował wcześniej o atakach na tankowce, a Stany Zjednoczone o operacjach wymierzonych w irańskie jednostki wykorzystywane do transportu ropy.