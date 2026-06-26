Statki przepływające poza trasami wyznaczonymi przez Urząd Cieśniny Zatoki Perskiej nie będą miały zagwarantowanego bezpiecznego tranzytu – podkreślił irański urząd we wpisie na X.

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Iran: W cieśninie Ormuz można pływać tylko po wyznaczonych przez nas trasach

„Każdy rejs szlakami poza wyznaczonym przez PGSA obszarem nie będzie objęty gwarancją bezpiecznej żeglugi (...) Konsekwencje wynikające z rejsu szlakami nieautoryzowanymi będą ponoszone przez właściciela, armatora i dowódcę statku” – czytamy w oświadczeniu.

Ostrzeżenie pojawiło się po tym, jak media, w tym m.in. Reuters i „Wall Street Journal” oraz brytyjska agencja morska UKMTO poinformowały o ataku na kontenerowiec, który przepływał przez szlak blisko wybrzeża Omanu. Biały Dom nie zareagował jeszcze na ten incydent.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował wcześniej, że bezpieczny tranzyt przez cieśninę będzie możliwy wyłącznie trasami wyznaczonymi przez Iran, dodając, że podejmie działania przeciwko statkom, które nie zastosują się do tych zaleceń.

Atak na kontenerowiec próbą dla porozumienia USA–Iran

Incydent z atakiem na kontenerowiec w pobliżu wybrzeża Omanu (cieśnina Ormuz znajduje się w obrębie wód terytorialnych Iranu i Omanu) jest próbą dla porozumienia zawartego w ubiegłym tygodniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, którego celem jest zakończenie działań zbrojnych i ponowne otwarcie tego kluczowego szlaku wodnego – zauważył „Wall Street Journal”.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

60-dniowe porozumienie zakłada, że Iran podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić bezpieczną żeglugę statkom handlowym w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady jego portów. Stany Zjednoczone w tym tygodniu zniosły sankcje na sprzedaż irańskiej ropy.